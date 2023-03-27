В Словении схватили двух "спящих" русских шпионов под видом супружеской пары - The Guardian

Супруги жили в Словении и работали на русскую СВР. В их обязанности входила плата русским агентам или осведомителям, говорят правоохранители.

В Словении задержали "спящих" русских шпионов - The Guardian/ коллаж фото ua.depositphotos.com

В Словении правоохранители задержали супружескую пару − Марию Майер и Людвига Гиша – по подозрении в шпионаже в пользу страны-агрессора России. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на информированные источники.

Супругов подозревают на Службу внешней разведки РФ. Якоб в их обязанности входила передача денег российским агентам или осведомителям.

Они живут с 2017 года в столице страны Любляне под фальшивыми именами. С тех Майер открыла онлайн-галерею современного искусства, а Гиш запустил IT-проект. Причем якобы они переехали в Словению из Аргентины, поскольку, имея двух детей, испытывали страх перед уличной преступностью в Аргентине.

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"Соседи говорили, что живущие в доме № 35, были обычной семьей. Часто можно было услышать, как их дети играют в саду и кричат что-то по-испански", — рассказали люди, знакомые с парой.

Полицейские пришли в дом пары и арестовали обоих супругов по подозрению в связях с российской разведкой. Детей собираются передать органам социальной опеки. В офисе подозреваемых устроили обыск, там нашли большую сумму денег непонятного происхождения.

Как говорит министр иностранных дел Словении Таня Файон, арестованные на самом деле граждане страны-агрессора РФ, а не аргентинцы. И работали "спящими агентами". То есть их специально научили выдавать себя за иностранцев, а затем инфильтровали в зарубежную среду.

"Подозреваемые — сотрудники службы иностранной разведки, которые использовали нелегальные документы, удостоверяющие личность, чтобы жить и работать в Словении под фальшивыми именами и тайно собирать информацию", — заявил представитель полиции Драго Менегалия.

Согласно данным The Guardian, Гиш использовал аргентинский паспорт, в котором утверждалось, что он родился в Намибии в 1984 году. Он управлял компанией DSM&IT, предлагающей ПО для организации e-mail, блокировки вирусов, вредоносных программ и спама.

"Теперь мы увидим, насколько эти люди действительно важны для России. Это большая игра, Словения здесь всего лишь посредник", — подытожил один из источников британских журналистов.

Русские шпионы в Европе:

Напомним, шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды) ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами. Об этом заявили сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD).

По их словам, офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (дата рождения ‒ 4 апреля 1989 года), хотя его настоящее имя Сергей Черкасов (дата рождения ‒ 11 сентября 1985 года).

Немецкие спецслужбисты утверждают, что в ФРГ сейчас действуют около двухсот российских шпионов, позднее сообщало авторитетное немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что куратор всех шпионов из РФ ‒ сотрудник российского посольства в ФРГ.

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