В Нидерландах поймали русского шпиона, который хотел "пролезть" в Гаагский трибунал

Суд Гааги, российские шпионы / коллаж фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

Шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды) ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами. Об этом заявили сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD).

По их словам, офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (дата рождения ‒ 4 апреля 1989 года), хотя его настоящее имя Сергей Черкасов (дата рождения ‒ 11 сентября 1985 года).

"Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине. МУС также расследует военные преступления, имевшие место во время войны России в Грузии в 2008 году. По этим причинам тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы очень ценен для российских спецслужб. Нелегал должен был начать стажировку в МУС, что означало бы, что он будет иметь доступ к зданию и системам МУС", - говорится в сообщении AIVD

Как утверждает портал "Украинская правда" со ссылкой на источник в AIVD, такое трудоустройство было очень важным для России с точки зрения расследования военных преступлений в Украине.

Процесс получения места стажера Черкасовым в суде занял месяцы. Планировалось, что оно совпадет с российским вторжением в Украину, но россиянам не удалось сделать это ранее ‒что, вероятно, стало бы гораздо более полезным для них.

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Напомним, ранее, 3 марта 2022 года сообщалось о том, что Международный суд в Гааге приступил к рассмотрению преступлений против человечества совершаемых Российской Федерацией в Украине.

Днем ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.

До того премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что 38 стран мира обратились в суд с требованием провести расследование военных преступлений России в Украине.

Такая заявка стала самой крупной за всю историю делопроизводства трибунала в Гааге.

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