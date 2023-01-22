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Киреева убили в автомобиле СБУ, а тело выбросили на улицу - Буданов

22 января 2023, 13:31
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал об обстоятельствах гибели Дениса Киреева в марте 2022 года.
Денис Киреев, Кирилл Буданов
Денис Киреев не был русским шпионом, заявил Кирилл Буданов / Фото ГУР

Сотрудники Службы безопасности Украины убили в автомобиле СБУ в Киеве 5 марта Дениса Киреева - он был штатным сотрудником ГУР Минобороны Украины, принимал участие в украинско-российских переговорах в Беларуси. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода глава ГУР Кирилл Буданов.

Буданов категорически отвергает версию о том, что Киреев мог работать на Россию. По его словам, он лично знал погибшего с 2009 года.

"На вопрос, был ли Киреев русским шпионом, однозначно нет, не был (…) Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это, во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года (…) И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже документировано, записано и все лежит здесь в архивах", - сказал Буданов.

Он добавил, что задача Киреева на переговорах с РФ была в том, чтобы затянуть процесс и выиграть время.

"Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - объяснил Буданов.

По его словам, сотрудники СБУ убили украинского героя. Буданов рассказал об обстоятельствах гибели Киреева. Киреев поехал в СБУ из ГУР. Вместе с ним в автомобиле были сотрудники Департамента внутренней безопасности.

"Его позвали, он из моего кабинета уехал туда (…) Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это производили задержание в такой форме. Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, уехавший не в это центральное здание, а через несколько кварталов. Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не уехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", - рассказал глава ГУР.

Буданов добавил, что "прекрасно знает людей, которые казнили Киреева" и что по поводу этого убийства у него был персональный разговор с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым. По словам Буданова, это был их последний разговор, и Баканов якобы не смог внятно объяснить инцидент.

Сейчас расследование ведет Госбюро расследований, и Буданов отказался комментировать детали. Также он не стал отвечать на вопрос, было ли убийство Киреева сбоем коммуникации и координации между органами, или просто кто-то хотел поквитаться с погибшим.

"Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать только факты. Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все", - сказал Буданов.

Что известно о ликвидации Киреева

5 марта стало известно, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве банкира Киреева, который участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Его якобы подозревали в государственной измене.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили о том, что он был сотрудником ГУР. Сообщалось, что Киреев погиб при выполнении специального задания.

На днях издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что именно Денис Киреев предупредил украинское руководство о планах Путина наступать на Киев 24 февраля.

Во второй половине дня 23 февраля именно Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Путин только что отдал приказ о вторжении. Он также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", - сказал руководитель ГУР.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киреева убили из-за отсутствия координации между ГУР и СБУ.

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