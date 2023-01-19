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Буданов - журналистам WSJ: Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят

19 января 2023, 13:45
Киреева убили в начале марта как "предателя", позже его посмертно наградил президент, ГУР признало своим сотрудником, а в СБУ начались чистки.
Денис Киреев
Могила Киреева в Киеве / Фото: Хвиля, Фокус

На Wall Street Journal вышла статья об убитом в начале марта Денисе Кирееве и о том, кем он был на самом деле - российским шпионом или героем. Напомним, 5 марта 2022 года СБУ застрелила нашего переговорщика, после чего в СБУ начались чистки.

Как говорится в статье, Киреев благодаря своим связям получал из россии секретную информацию из кремлевской верхушки. Во второй половине дня 23 февраля, за день до российского вторжения, именно Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Путин только что отдал приказ о вторжении, которое должно начаться 24 февраля. Он также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле.

"Подсказка Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После боя с русскими аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения", – цитирует издание генерала Буданова.

Как пишет издание, Киреев участвовал в первых переговорах, которые проходили в Беларуси, по поводу прекращения огня.

Убийство Киреева

По словам генерала Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси Кирееву позвонили из офиса Александра Поклада, начальника контрразведки СБУ - якобы Поклад (подозреваемый в работе на россию) хочет встретиться. Киреев предупредил жену, что его могут арестовать, но на встречу поехал. Его по дороге перехватили сотрудники СБУ, увезли в неизвестном направлении, после чего был найден его труп.

Его убили как "шпиона Москвы" сотрудники СБУ, но позже глава украинской разведки заявил, что информация от Киреева помогла ВСУ отстоять Киев, а президент посмертно наградил его медалью. Однако через несколько дней после того, как тело Киреева выбросили, отмечается в статье, его похоронили как героя и предали земле рядом с первым министром иностранных дел Украины. По словам генерала Кирилла Буданова, Киреев передал информацию от своих российских контактов, которая помогла украинским силам успешно защитить свою столицу в феврале прошлого года, говорится в статье.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", - сказал руководитель ГУР Буданов.

Позже глава СБУ Баканов был уволен и произошла череда перестановок среди генералов службы, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, пишет издание.

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