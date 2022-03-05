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СБУ во время ареста за госизмену застрелила члена украинской переговорной группы – СМИ

5 марта 2022, 13:35

Есть информация, что у Службы безопасности были четкие доказательства государственной измены Дениса Киреева, в том числе и записи его телефонных разговоров.

Киреев
Денис Киреев / Parlament.ua

При задержании сотрудники спецслужбы СБУ застрелили Дениса Киреева - члена украинской переговорной делегации, которая работала с оккупантами в белорусском городе Гомель. Об этом сообщает портал "Украинская правда" со ссылкой на собственные высокопоставленные источники в силовом блоке и политических кругах.

"Он уже покойник", - говорят они. Сообщается, что Киреева подозревали в государственной измене.Денис Киреев много лет работал экспертом банковского сектора. Он бывший первый заместитель председателя правления Ощадбанка (2010-2014) и член наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006-2012).

Также он занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

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Напомним, город Купянск в Харьковской области временно захватили оккупанты на четвертый день войны – 27 февраля, но местные жители продолжают борьбу. Люди вышли на митинг с украинскими флагами и пытаются заблокировать проезд рашистам.

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Они возмущены тем, что городской глава Геннадий Мацегора сдал город оккупантам.

Мэр-предатель уже задержан.

Автор: Егор Бунин
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СБУ российское вторжение новости Украины
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