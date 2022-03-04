"Переговоры с Россией будут идти тяжело": Зеленский не пойдет ни на какие уступки

Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Члены украинской делегации в переговорах с Россией Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявили, что переговоры между Украиной и Россией будут идти тяжело.

По их словам, украинская сторона не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу за свободу

"Позиция России жесткая, но и позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти", - сказал он.

Он также назвал составляющие переговоров.

"Первая - позиция Украины очень сильная, усиленная западными партнерами. Вторая - (президент, - ред.) - Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут принизить нашу борьбу. Он четко понимает все границы, на которые мы можем пойти в переговорах с РФ", - подчеркнул Подоляк.

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По его словам, украинская делегация понимает психологическое состояние и цели российской стороны.

"Мы понимаем куда они хотят зайти, почему они так думают", - добавил Подоляк.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

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