Гибель Киреева: в ГУР назвали переговорщика украинским разведчиком

Денис Киреев

Стали известны неожиданные подробности гибели члена первой украинской делегации на переговорах в Гомеле Дениса Киреева.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили о том, что он был сотрудником ГУР.

Отмечается, что Киреев погиб при выполнении специального задания.

"Во время выполнения специальных заданий погибли три разведчика - сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в сообщении.

Кроме Киреев погибли еще двое сотрудников ГУР: Алексей Доля и Валерий Чибинеев.

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Что известно о гибели Киреева

Ранее сообщалось, что при задержании сотрудники спецслужбы СБУ застрелили Дениса Киреева - члена украинской переговорной делегации, которая работала с оккупантами в белорусском городе Гомель.

Сообщается, что Киреева подозревали в государственной измене.Денис Киреев много лет работал экспертом банковского сектора. Он бывший первый заместитель председателя правления Ощадбанка (2010-2014) и член наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006-2012).

Также он занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.