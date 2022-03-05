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Ликвидация Киреева: всплыла неожиданная версия о непричастности СБУ

5 марта 2022, 18:54

Дениса Киреева убили с целью сокрытия преступления, не исключают журналисты.

Денис Киреев

Стали известны новые подробности ликвидации члена первой украинской делегации в Гомеле Дениса Киреева.

Информация о том, что его уничтожила СБУ является неправдивой, сообщает Канал 24.

"В Сети распространяют фейк: якобы СБУ при задержании убила члена первой гомельской делегации Украины Дениса Киреева. Это неправда. Дениса Киреева убили с целью сокрытия преступления, пытаются опрокинуть ответственность на СБУ", - рассказали журналисты.

В свою очередь Украинская правда со ссылкой на источники в политических кругах, сообщила, что СБУ имела четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.

Что известно о ликвидации Киреева

Ранее сообщалось, что при задержании сотрудники спецслужбы СБУ застрелили Дениса Киреева - члена украинской переговорной делегации, которая работала с оккупантами в белорусском городе Гомель.

Сообщается, что Киреева подозревали в государственной измене.Денис Киреев много лет работал экспертом банковского сектора. Он бывший первый заместитель председателя правления Ощадбанка (2010-2014) и член наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006-2012).

Также он занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

viber
СБУ Киреев
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