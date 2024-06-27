"Мирный план" Путина: Шольц назвал истинную цель диктатора РФ

Канцлер Германии уверен, что Путину не удастся победить Украину на поле боя - эта цель хозяина Кремля недостижима.

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Шольц прокомментировал "мирный план" Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на продолжение агрессии и хочет покорить Украину на поле боя. По словам политика, это становится особенно очевидным по путинскому "предложению о перемирии".

"Тот, кто верит, что Украина такое переживет и что из этого выйдет крепкий мир в Европе, очевидно очень много смотрит Russia Today", — сказал Шольц в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle.

По словам канцлера, Путину не удастся победить Украину на поле боя - эта цель диктатора недостижима.

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"Путин и дальше делает ставку на продолжение войны. Ведь речь в нем (плане Путина, — ред.) не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины — даже не занятые российскими войсками, что и они, в нарушение международного права, должны быть переданы России, Украина должна быть демилитаризована и что она должна в будущем отказаться от какой-либо военной помощи", — добавил глава правительства Германии.

"Мирный" план Путина

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Мирные переговоры Украины и России Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

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