"Кинжал" сбить не удалось: ночью силы ПВО уничтожили 5 вражеских ракет и 23 дрона

Минувшей ночью российские оккупанты применили 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА.

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Ночью оккупанты ударили по Украине ракетой "Кинжал" / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БПЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить 5 ракет и 23 дрона-камикадзе "Шахед".

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области РФ);

23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Приморско-Ахтарск – РФ).

Ракета Кинжал - характеристики и угрозы / Главред

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. видео дня Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69;

23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

ВСУ сбили 5 ракет и 23 "Шахеда" / t.me/ComAFUA

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на четверг, 27 июня, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетно-дроновой атаки страны-агрессора РФ. В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы.

В Воздушных силах предупреждали, что армия РФ атаковала Украину с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал". В небо оккупанты поднимали самолет Миг-31К. Кроме того, была атака ударных беспилотников "Шахед".

Взрывы в Киеве были слышны около трех часов ночи. Взрывы в Хмельницкой области раздались несколько раз - около 3:00, 4:00 и в 5:06 часов.

Утром в понедельник, 24 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами. Вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели.

24 июня оккупанты также нанесли удар по Покровску Донецкой области. Враг атаковал двумя ракетами "Искандер-М". В результате есть погибшие и много раненых.

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