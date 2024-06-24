УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненых

Алексей Тесля
24 июня 2024, 15:26
32
Среди раненых двое детей 12 и 13 лет, рассказал глава ОВА Вадим Филашкин.
Покровск
РФ нанесла ракетный удар по Покровску / Коллаж: Главред, Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в понедельник, 24 июня, нанесли удар по Покровску Донецкой области, в результате есть погибшие и много раненых.

Враг атаковал двумя ракетами "Искандер-М", сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

"По меньшей мере, 4 человека погибли и 34 ранены – таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии", - написал он.

видео дня

Отмечается, что в результате удара разрушен один частный дом и повреждены еще 16 строений.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Это один из самых больших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", - подчеркнул глава ОВА.

Подробности ракетного удара РФ

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что 12:00 понедельника армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел Покровска.

"Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

В результате телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили четыре гражданских. Еще 34 человека, среди которых двое детей, получили ранения разной степени тяжести.

Повреждены жилые дома, автомобили и газопровод. Предварительно российские оккупанты использовали ракеты "Искандер-М".

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

  • Последствия удара РФ по Покровску
    Последствия удара РФ по Покровску t.me/Donetsk_obl_prokuratura/t.me/VadymFilashkin
  • Последствия удара РФ по Покровску
    Последствия удара РФ по Покровску t.me/Donetsk_obl_prokuratura/t.me/VadymFilashkin
  • Последствия удара РФ по Покровску
    Последствия удара РФ по Покровску t.me/Donetsk_obl_prokuratura/t.me/VadymFilashkin
  • Последствия удара РФ по Покровску
    Последствия удара РФ по Покровску t.me/Donetsk_obl_prokuratura/t.me/VadymFilashkin
  • Последствия удара РФ по Покровску
    Последствия удара РФ по Покровску t.me/Donetsk_obl_prokuratura/t.me/VadymFilashkin

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами". В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Напомним, 24 июня, в южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара РФ. В Одессе прогремели взрывы.

В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Известно о троих пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война на Донбассе Покровск война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненых

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненых

15:26 Украина
В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

14:49 Украина
"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

14:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 4642

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФ 2614

Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФ

У Волчанска замечен «Солнцепек», у эксперта это вызвало вопросы 1674

У Волчанска замечен "Солнцепек", у эксперта это вызвало вопросы

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя 1537

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

Последние новости

15:39

"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

15:26

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненыхФото

15:20

Субсидия на ЖКХ "одним кликом": как оформить заявку на получение денег

15:19

ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели

14:49

В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
14:42

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

14:41

Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали "сюрпризы" для РФ

14:39

Что ни в коем случае нельзя дарить: топ-5 неудачных подарков

14:36

Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

Реклама
14:33

Новый церковный календарь на июль 2024: даты всех праздников

14:12

"Ничего личного - только бизнес": известно, почему Индия не подписала коммюнике

14:07

"Надежды РФ напрасны, а КНР на распутье": китайский "саммит мира" ударит по Пекину - генералВидео

14:00

Абрикос сбросил листья и зеленые плоды на землю: что это значит и как вылечить деревоВидео

14:00

Гороскоп на июль от Влада Росса: Россия забросает Украину бомбами и пойдёт в новое наступлениеВидео

13:49

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - серьезный разговор, Обезьянам - новые долги

13:35

Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: Кулеба обратился с важной просьбой

13:19

Экс-замглавы СБУ спрогнозировал, передаст ли КНДР Путину опасное оружие

13:13

"Вы - вареники с опилками": Андрей Данилко публично ответил Ирине Фарион

13:06

Украина получит 2,5 млрд евро из замороженных активов РФ: Боррель раскрыл срок

13:04

"Тупости нет предела": пассия Налчаджиоглу заговорила про причины разрыва с ним

Реклама
13:03

Лунный календарь на июль 2024: самые благоприятные дни месяца

12:42

РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами": одна из ракет не достигла целиФото

12:40

HIMARS впервые атаковали Курскую область: под удар попало здание ФСБ – СМИ

12:36

Дважды бывшая жена Илона Маска отыграла пышную свадьбу

12:19

Ударит +32 градуса: синоптик сказала, когда в Украине будет сильная жара

12:09

Будут держаться от дома подальше: 4 необычных метода для отпугивания муравьев

12:06

Как сохранить свежие абрикосы: самый простой способ заготовок на зиму

12:05

"Слушаю русское": подруга Началджиоглу сделала зашкварное заявление

11:54

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

11:48

В Дагестане ополченцы ликвидировали более 15 российских полицейских: все подробностиВидео

11:45

"Хочу быть полезной": Кароль сцепилась с хейтерами, упрекнувшими ее за военную подготовку

11:44

Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

11:26

Лунный календарь стрижек на июль 2024: лучшие дни для похода к специалисту

11:12

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

11:12

Бен Аффлек признался, что его раздражает в браке с Дженнифер Лопес

11:09

Обновление данных в ТЦК: юрист пояснил, с какими документами нужно идти

10:59

Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

10:44

Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент

10:42

Цены массово снижают: в Украине подешевела популярная ягода перед сезоном консервации

10:36

В Украине ускоряют восстановление поврежденных войной сельхозземель

Реклама
10:32

Как пенсионерам получить деньги от ООН: что нужно совершить

10:16

"От нее никакой пользы": Буданов оценил, применит ли Путин "ядерку" в случае потери Крыма

09:57

Оккупанты формируют живой щит в Крымумнение

09:54

"Вопрос в количестве": Буданов сказал, могут ли ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост

09:42

Попытка Путина провалилась: экс-глава МИД рассказал о дипломатической победе Украины

09:42

ЕС обойдет вето Венгрии: Боррель признался, как для ВСУ закупят оружие за счет активов РФ

08:48

Гороскоп на завтра 25 июня: Овнам - негатив на работе, Водолеям - опасные укусы насекомых

08:46

"Тяжелые уличные бои": в ВСУ опровергли захват россиянами Новоалександровки

08:31

Что посадить в июле: лунный посевной календарь на месяц

08:22

РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять