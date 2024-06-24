Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненых

Среди раненых двое детей 12 и 13 лет, рассказал глава ОВА Вадим Филашкин.

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РФ нанесла ракетный удар по Покровску / Коллаж: Главред, Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в понедельник, 24 июня, нанесли удар по Покровску Донецкой области, в результате есть погибшие и много раненых.

Враг атаковал двумя ракетами "Искандер-М", сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

"По меньшей мере, 4 человека погибли и 34 ранены – таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии", - написал он.

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Отмечается, что в результате удара разрушен один частный дом и повреждены еще 16 строений.

На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Это один из самых больших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", - подчеркнул глава ОВА.

Подробности ракетного удара РФ

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что 12:00 понедельника армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел Покровска.

"Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

В результате телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили четыре гражданских. Еще 34 человека, среди которых двое детей, получили ранения разной степени тяжести.

Повреждены жилые дома, автомобили и газопровод. Предварительно российские оккупанты использовали ракеты "Искандер-М".

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами". В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Напомним, 24 июня, в южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара РФ. В Одессе прогремели взрывы.

В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Известно о троих пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы.

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