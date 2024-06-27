Ночью в Киеве и на Хмельнитчине прогремели взрывы: РФ атаковала дронами и ракетами

В ночь на четверг, 27 июня, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетно-дроновой атаки страны-агрессора РФ. В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы.
В Воздушных силах предупреждали, что армия РФ атаковала Украину с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал". В небо оккупанты поднимали самолет Миг-31К. Кроме того, была атака ударных беспилотников "Шахед".
Взрывы в Киеве были слышны около трех часов ночи, передает Суспільне.
Взрывы в Хмельницкой области раздались несколько раз - около 3:00, 4:00 и в 5:06 часов.
Официальной информации о последствиях ракетной атаки пока нет.
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были атакованы объекты Укрэнерго в западном и южном регионах.
В результате ракетной атаки на Киевскую область в ночь на воскресенье, 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.
Утром в понедельник, 24 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами. Вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели.
24 июня оккупанты также нанесли удар по Покровску Донецкой области. Враг атаковал двумя ракетами "Искандер-М". В результате есть погибшие и много раненых.
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