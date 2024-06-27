Ночью в Киеве и на Хмельнитчине прогремели взрывы: РФ атаковала дронами и ракетами

Три раза за ночь в Хмельницкой области гремели взрывы. Громко было и в столице Украины.

https://glavred.info/ukraine/nochyu-v-kieve-i-na-hmelnitchine-progremeli-vzryvy-rf-atakovala-dronami-i-raketami-10576271.html Ссылка скопирована

Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами / Коллаж Главред, фото: МО РФ, Википедия

В ночь на четверг, 27 июня, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетно-дроновой атаки страны-агрессора РФ. В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы.

В Воздушных силах предупреждали, что армия РФ атаковала Украину с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал". В небо оккупанты поднимали самолет Миг-31К. Кроме того, была атака ударных беспилотников "Шахед".

Ракета Калибр - основные характеристики / Инфографика: Главред

Взрывы в Киеве были слышны около трех часов ночи, передает Суспільне.

видео дня

Взрывы в Хмельницкой области раздались несколько раз - около 3:00, 4:00 и в 5:06 часов.

Официальной информации о последствиях ракетной атаки пока нет.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были атакованы объекты Укрэнерго в западном и южном регионах.

В результате ракетной атаки на Киевскую область в ночь на воскресенье, 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.

Утром в понедельник, 24 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами. Вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели.

24 июня оккупанты также нанесли удар по Покровску Донецкой области. Враг атаковал двумя ракетами "Искандер-М". В результате есть погибшие и много раненых.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред