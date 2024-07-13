Украина нацелена на Крым - в NYT рассказали о результатах и будущих ударах

В авторитетном издании сообщили, что украинские атаки на Крым не имеют значительного влияния на проведение боевых действий.

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Ракетные удары ВСУ по Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, Слово и Дело

Украина все чаще бьет по логистике и критической инфраструктуре военных объектов во временно оккупированном Крыму. Недавний ракетный удар Киева был призван снизить возможности России на полуострове, нацеливаясь по аэродромам. Об этом сообщили в издании The New York Times.

Издание написало, что раньше часто небо над Черным морем было покрыто пятнами от крылатых ракет, в основном это были следы российских боеголовок. Теперь ракеты летают с обеих сторон, а украинские защитники с помощью западного вооружения все чаще атакуют Крымский полуостров, разрушая военные объекты россиян.

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Это новый стратегический толчок. Хотя это вряд ли окажет большое влияние на линию фронта, украинская кампания по ATACMS имеет целью заставить Кремль сделать трудный выбор относительно того, где развернуть наиболее ценную ПВО для защиты критической военной инфраструктуры.

Аэродромы Крым инфографика / Инфографика: Главред

Ранее, во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Зеленский просил своего американского коллегу Джо Байдена, чтобы американская администрация предоставила разрешение бить по российским военным объектам внутри РФ, ведь из оккупированного Крыма россияне перебрасывают подальше свои тяжелые бомбардировщики.

В издании отметили, что с момента прибытия ATACMS этой весной украинские военные заявили, что уничтожили или повредили не менее 15 российских систем ПВО большой дальности в Крыму. Среди них мощные батареи С-300 и С-400.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Аналитики издания прогнозируют, что Украина и в дальнейшем будет наносить тяжелые удары по логистике россиян на временно оккупированном Крымском полуострове. Также они заявили, что новое высокотехнологичное оружие в целом стало менее эффективным, поскольку россияне адаптировались, а украинские запасы сокращались. Удары по Крыму также, вероятно, минимально повлияют на боевые действия на фронте, особенно на востоке Украины.

Удары ВСУ по Крыму

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительной сети вблизи Алушты. Об этом сообщали в сети местные жители.

Также ранее стало известно, что для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он - ключевой логистический объект врага. Такое мнение высказал вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее стало известно, что 2 июля у российских оккупантов на территории захваченного Крымапроизошел жесткий пожар.

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