На сколько лет войны хватит ресурсов РФ: Селезнев удивил предположением

Селезнев отмечает, что вражеская армия расширяет площадь активных боевых действий. К имеющимся четырем направлениям добавилось еще два.

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На сколько лет войны хватит ресурсов РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

В течение последних девяти месяцев страна-агрессор Россия ведет активную наступательную кампанию и даже увеличивает количество участков, где идут горячие бои. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты имеют ресурс для ведения войны еще в течение нескольких лет. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

По его словам, причин этому несколько - от недостаточно эффективной санкционной политики до умения Кремля находить военные ресурсы в других странах мира.

"Как минимум до 2026 года Россия имеет запасы вооружений и техники, которые остались в наследство от Советского Союза. Плюс работает российский ВПК. А это значит, что базовые потребности российской оккупационной армии правительство РФ способно закрывать", - говорит эксперт. видео дня

Селезнев отмечает, что вражеская армия расширяет площадь активных боевых действий. К имеющимся четырем направлениям - Северскому, Краматорскому, Покровскому и Кураховскому - недавно добавилось еще два - Торецкое и Купянское.

"Если бы у противника не было ресурсов, он бы точно не увеличивал количество участков фронта, где происходят активные боевые столкновения. Значит, ресурсы есть", - подчеркнул он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.

Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить около 82 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам эта цифра определяет потери российских войск (погибшими и ранеными) в пределах Донецкой и Луганской областей за период боев с апреля по июнь 2024 года.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

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