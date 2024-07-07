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Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

Юрий Берендий
7 июля 2024, 16:28
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В ВСУ отметили, что россияне понесли катастрофические потери в ходе наступательных действий в восточных областях Украины за последние три месяца боев.
Уничтожили более 80 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта
Россияне несут катастрофические потери / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить около 82 тысяч российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам эта цифра округляет потери российских войск (погибшими и ранеными) в пределах Донецкой и Луганской областей за период боев с апреля по июнь 2024 года.

"За апрель на нашем направлении за месяц было более 24 тысяч, за май - более 25, почти 26 тысяч, и за июнь - почти 32 тысячи потерь врага. То есть общая цифра за три месяца наступательных действий, в районе как и Часового Яра, так и на всей восточной операционной зоне - более 82 тысяч", - рассказал Назар Волошин.

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Он также добавил, что только на Часовояровском направлении российские потери за последние 3 месяца активных боевых действий достигают около 5 тысяч военнослужащих.

"Они уже не вернутся в свои дома и вероятно не успели понять, за что воевали", - рассказал спикер.

Кто такой Назар Волошин?

Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

Наступление РФ на Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска смогли захватить восточный квартал Часового Яра, отделенный от остального города водным каналом, что обошлось для РФ несколькими тысячами жизней ее солдат. Об этом сообщает Financial Times.

Во время захвата этого квартала в Часовом Яру, армия РФ потеряла до 5 тысяч бойцов, отметил представитель Оперативной стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

Предпосылок для выхода ВСУ из Часового Яра нет, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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