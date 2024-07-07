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Электричества может не быть: украинцам грозит зима без отопления и водоснабжения

Анна Косик
7 июля 2024, 15:07
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Из-за значительного дефицита в системе и необходимости ремонтных работ на многих объектах, зимой Украина может оказаться в критической ситуации с электроэнергией.
Батарея, энергосистема
Зимой в Украине может быть недостаточно мощности для отопления и водоснабжения / Коллаж: Главред, фото: flickr

Ситуация в энергосистеме Украины сложная. Если сейчас отключения света происходят в несколько раундов, то зимой мощностей страны может быть мало даже для отопления и водоснабжения потребителей.

Как говорится в статье Kyiv Post, Украина потеряла более половины своих мощностей в результате атак страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру и оккупации, что создает серьезные вызовы для национального энергетического обеспечения.

Издание приводит слова президента Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне 2024 года. Он заявил, что пик потребления электроэнергии в Украине зимой составлял 18 ГВт. Генеральный директор "Укрэнерго", оператора электропередач Украины, сказал на местном мероприятии, что летом обычно потребляется на 40-45 процентов меньше электроэнергии, чем зимой.

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Учитывая текущие отключения электроэнергии - и если обе цифры считаются точными - это означало бы, что Украина, скорее всего, не способна производить 10 ГВт электроэнергии на данный момент, несмотря на максимальный ежедневный импорт 1,7 ГВт из Европы. максимальный ежедневный импорт 1,7 ГВт из Европы.

Однако в ответ на запрос Kyiv Post гендиректор "Укрэнерго" отказался предоставить цифры по необходимой электроэнергии прошлой зимой и того, что можно ожидать следующей зимой, назвав это конфиденциальной информацией.

Повреждения системы электропередачи и электроподстанций Украины также повлияли на способность страны передавать и распределять электроэнергию. Усугубляет ситуацию то, что многочисленные ядерные реакторы проходят плановый ремонт. Поэтому, если произойдет худшее, будущей зимой может не хватить электроэнергии для обеспечения тепло- и водоснабжения.

Что такое Kyiv Post?

KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, в каждой области Украины будет один день, когда свет вообще не будут выключать. Это связано с тем, что энергетики будут измерять фактическое потребление в каждой области, после чего будут возможно изменены графики. Проводить это измерение будут в период с 9 по 24 июля.

В Украине на днях сократят графики отключения света. Случится это из-за того, что Украина будет импортировать большой объем электроэнергии из Польши.
Ранее сообщалось, что графики отключений света с мягчат еще в июле, ведь ожидается ряд позитивных шагов - выход из ремонта части генерирующего оборудования и снижение температуры воздуха.
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отопление водоснабжение отключения света электроэнергия
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