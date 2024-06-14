Ситуация в энергосистеме ощутимо усложнится: тревожный прогноз "Укрэнерго"

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее.

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Украинцев предупредили о новых отключениях / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за прогнозируемого роста энергопотребления в связи с возвращением жары, а также из-за вывода на ремонт очередного энергоблока АЭС.

Как подчеркнул в эфире УП.Live глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - заявил он.

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Глава "Укрэнерго" пояснил, что "ремонтная кампания" является процессом по перегрузке топлива, во время которой осуществляются ремонтные мероприятия.

"Поэтому, поскольку топливо имеет способность вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает - его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Это можно отсрочить на несколько дней, или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", - добавил Кудрицкий.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения электроэнергии - последние новости

Напомним, ранее в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В "Энергоатоме" отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС.

Как сообщалось ранее, РФ атаковала большую часть электростанций. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар объяснил, на чем держится энергетика Украины.

Напомним, ранее Михаил Гончар также описал непростую задачу для Украины. Он отметил, что отключения света будут не менее 5 лет. Украине понадобится много лет, чтобы отремонтировать поврежденные и построить новые энергетические мощности и начать полностью обеспечивать себя электроэнергией.

/ Инфографика: Главред

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