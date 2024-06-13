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"Это приостановит бои": генерал Романенко сказал, что может остановить наступление РФ

Алёна Воронина
13 июня 2024, 12:57
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Но, по словам генерала, украинцам нужно в первую очередь рассчитывать на свой ресурс и на собственный потенциал.
Российские военные, Игорь Романенко
Генерал Романенко сказал, что может остановить наступление РФ / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Главред

Ситуация на фронте сейчас непростая. Но дожди, которые, по прогнозам Укргидрометцентра, уже в ближайшее время могут накрыть всю Украину, могут повлиять на ситуацию на поле боя.

В большей степени осадки повлияют на ту сторону, которая наступает, и это в определенной степени может приостановить действия на фронте. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

"Погода влияет и на наступление, и на оборону. В большей степени, конечно, на ту сторону, которая наступает, и это в определенной степени может приостанавливать эти действия. Но, опять-таки, многое зависит от того, как готовятся группы, которые будут выполнять задачи", - отметил Романенко.

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Однако, по его словам, украинцам нужно в первую очередь рассчитывать на свой ресурс и на собственный потенциал.

"В свое время нацистской армии "генерал мороз" помешал взять Москву, но надеяться, что "генерал дождь" защитит нас, не стоит. Надо рассчитывать на свой ресурс и на собственный потенциал. Нужно работать с союзниками по вооружениям и технике, делать свое и выполнять внутреннее задание по мобилизации, чтобы в бригадах, которые воюют на линии соприкосновения, появлялись подготовленные военнослужащие", - сказал генерал Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали планы врага на севере Украины - стало известно, что этому способствовало. Информационная операция врага по якобы захвату Рыжевки в Сумской области была полным провалом, говорит Андрей Коваленко.

Также ранее сообщалось, что россиян затянули в ловушку - главный ресурс врага в Крыму исчерпывается. Успешное уничтожение ВСУ российских установок и систем на временно оккупированном полуострове загнало россиян в "тупик".

Напомним, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ранее отмечал, что ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО.

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