Украину накроют дожди с грозами: синоптик сказала, где будет опасная погода

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет с дождями и грозами. В пятницу, 14 июня, кратковременные дожди с грозами охватят большую часть территории нашего государства, кроме востока, а вот в выходные, 15 и 16 июня, осадки переместятся в восточные области.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха в пятницу будет не жаркой.
"В пятницу в Украине будет преобладать свежий комфортный воздух с дневной температурой +20...+26 градусов, на западе местами +18...+20 градусов. В восточной части и на юго-востоке будет выше, +27...+31 градус. Кратковременные дожди с грозами снова возобновятся и охватят завтра большую часть нашей территории, кроме восточных областей", - отметила Диденко.
Также синоптик рассказала, что в Киеве 14 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха составит +22...+23 градуса.
"На выходных интенсивные дожди вероятны в восточной части Украины. Жара возобновится с понедельника, с 17-го июня", - добавила Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что жара начнет отступать - стала известна дата резкой смены погоды в Украине. В большинстве областей температура воздуха сильно снизится и пройдут грозовые дожди, но в части регионов еще может ударить +34 градуса.
Также ранее синоптик назвала дату, когда прекратятся дожди и вернется жара. Дождливый циклон скоро покинет территорию Украины, и вскоре после этого вернется жаркая температура воздуха.
Напомним, ранее сообщалось, что грозовой циклон подвинется - стало известно, в каких областях Украины будут ливни. Синоптики прогнозируют грозовые дожди во многих областях Украины. Уже с понедельника вернется жара.
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