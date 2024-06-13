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РФ атаковала большую часть электростанций: на чем держится энергетика Украины

Юлия Закрепа
13 июня 2024, 13:29
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Михаил Гончар рассказал, что 1 июня россияне били по объектам солнечной генерации, потому что увидели, что это днем помогает энергосистеме.
РФ атаковала большую часть электростанций: на чем держится энергетика Украины
Россия уничтожает энергетику Украины / коллаж: Главред, фото: unsplash

На сайте Главред состоялся чат с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", экспертом по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаилом Гончаром. Эксперт отреагировал на информацию Financial Times о том, что Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций.

"Сейчас наша энергетика держится на атомке - 9 энергоблоках трех наших АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской. А также на том, что осталось от функционирующей гидрогенерации: каскад днепровских ГЭС, ГЭС на Днестре и малые ГЭС. Что-то там осталось от тепловой энергетики. Городские ТЭЦ функционируют, но они прежде всего ориентированы на обеспечение теплом. И частично выручает возобновляемая энергетика, в частности солнечная", - пояснил Гончар.

Михаил Гончар заявил, что 1 июня россияне били по объектам солнечной генерации, потому что увидели, что это днем помогает энергосистеме. Возобновляемая энергетика хороша сама по себе, но в энергосистеме она постоянно создает разбаланс.

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"Одно дело, когда ветер дует и светит солнце, а другое - когда этого нет, например, ночью, и энергосистема разбалансируется, потому что пропадает определенный объем генерации, и это приходится чем-то компенсировать, чтобы энергосистема стабильно функционировала", - рассказал Гончар.

Он отметил, что в этом контексте Financial Times не сделал никакого открытия.

"Более того, их публикация выглядит как "пособничество агрессору". Мы поняли, что на Западе наблюдают за нашей войной, как за футбольным матчем, а это должно рассматриваться через призму войны геноцидного типа России против Украины", - добавил Гончар.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, что страна-агрессор Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101. Военный аналитик Defense Express Иван Киричевский заявил, что это уже второй раз, когда враг бьет по Украине очередной модификацией этих ракет.

Олег Жданов предупредил, когда РФ может атаковать снова. На этот раз российская армия не пыталась поразить объекты украинской критической инфраструктуры, вероятно, это была попытка нанести удар по промышленным объектам.

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