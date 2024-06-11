Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

В среду, 12 июня, в Киеве и области, а также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет будут отключать с 15:00. Графики 12 июня будут работать до 23:00 среды.
ДТЭК просит украинцев употреблять электроэнергию экономно.
Графики почасовых отключений завтра, 12 июня, с 15:00 до 23:00 касаются всех регионов, уточняет Укрэнерго. Причина - рост энергопотребления в жару.
Графики отключения света 11 июня - что следует знать
Сегодня, 11 июня, по всей Украине действуют почасовые графики отключения света - с 14:00 по 23:00.
Еще согласно вчерашним прогнозам Укрэнерго отключения света сегодня предвиделись с 14:00 по 19:00. Но ситуация в электросетях быстро поменялась из-за неэкономного потребления света и усложнившимися погодными условиями в ряде областей.
Почему нет света - ситуация с электросетями
С 24 июня из доступного электричества в Украине будут вычитать объем, который необходим для работы критической инфраструктуры. И лишь после этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.
Накануне премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Приоритетом для правительства является восстановление этой способности перед наступлением зимы.
Зеленский в сегодняшнем разговоре с Шольцем ответил, что 80% тепловой генерации в Украине и треть гидрогенерации были просто уничтожены Россией . В более короткой перспективе должно реализоваться также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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