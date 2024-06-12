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Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101: она "очень проблемная"

Яна Ставская
12 июня 2024, 19:54
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Разрушительная мощность этих ракет увеличилась в два раза.
Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101: она 'очень проблемная'
Это не впервые Россия бьет модернизированными Х-101 / Коллаж: Главред, фото: unsplash

Российские оккупанты применили 12 июня по Украине уже четвертую модификацию ракет Х-101 с кассетным снаряжением в одной из боеголовок, отметил в эфире Эспрессо военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, это уже второй раз, когда враг бьет по Украине очередной модификацией этих ракет.

"Россияне сейчас для ударов по Украине уже второй раз применили очередную модификацию своей ракеты Х-101, которая на самом деле очень проблемная. Предыдущие две имели боевую часть - 450 кг, то есть имели один уровень разрушительного воздействия, а здесь уже третья модификация, которая явно была использована в том числе во время ударов по энергосистеме, она имела боевую часть массой всего 800 кг - получается расхождение", - отметил Киричевский.

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Он добавил, что при подготовке защиты объектов критической инфраструктуры энергетики рассчитывали на ракеты одного уровня разрушительной мощности, вместо этого он увеличился в два раза.

"Сейчас уже четвертая модификация ракеты Х-101 - это когда одна из боеголовок имеет кассетное снаряжение, и проблема в том, если эта ракета сбивается, все равно кассетные боеприпасы выпадают из ракеты и поражают цель на большой площади", - пояснил эксперт.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ракетный удар по Украине 12 июня - главное

Утром 12 июня Россия атаковала ракетами и дронами Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую и другие области.

Как докладывали Воздушные силы, РФ применила 30 воздушных средств, из них - 6 ракет и 24 "Шахеды". В частности, один "Искандер", один "Кинжал" и четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации. Сбить не удалось только баллистическую ракету "Искандер".

Взрывы гремели в Киевской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

Попаданий в критическую инфраструктуру на Киевщине не было. Однако произошел пожар на территории промышленного объекта. Есть поврежденная гражданская инфраструктура.

После обстрела, исследуя места прилета осколков, полиция обнаружила на территории Киевской области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов.

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