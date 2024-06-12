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Графики отключения света 13 июня: электроэнергии не будет всего два часа

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2024, 18:40обновлено 12 июня, 19:34
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Графики отключения электроэнергии 13 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей.
гаснет свет
Графики отключения света на 13 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине 13 июня во всех регионах будут действовать графики отключения света. Часов со светом станет значительно больше. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применены с 20:00 до 22:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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