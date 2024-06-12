В Украине 12 июня будут выключать свет позже: в 'Укрэнерго' изменили график

"Укрэнерго" сместило графики почасовых отключений электроэнергии, для потребителей их будут внедрять позже.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-12-iyunya-budut-vyklyuchat-svet-pozzhe-v-ukrenergo-izmenili-grafik-10572470.html Ссылка скопирована

В Украине сместили графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В среду, 12 июня, свет для бытовых и промышленных потребителей в Украине будут выключать в новые часы. Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать на четыре часа позже. Об этом сообщили в ДТЭК и "Укрэнерго".

"По информации от "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 17:00 и до 23:00", - рассказали в ДТЭК.

Вскоре в ДТЭК добавили, что графики будут действовать еще на два часа позже - с 19:00.

видео дня

"По информации от Укрэнерго, графики будут применяться с 19:00 до 23:00", - отметили в сообщении.

По словам "Укрэнерго", ввести графики отключений электроэнергии позже позволило обесточивание значительного количества потребителей из-за непогоды. В то же время в комании отметили, что объектам критической инфраструктуры свет не будут выключать.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в среду, 12 июня, в Украине должны были выключать свет с 15:00 до 23:00.

Как сообщал Главред, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также с 24 июня из доступного электричества в Украине будут вычитать объем, который необходим для работы критической инфраструктуры. И только после этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями, поэтому графики отключения электроэнергии должны стать справедливыми.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред