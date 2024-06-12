УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

Алёна Воронина
12 июня 2024, 11:28
72
Нужно готовиться и привыкать к длительным отключениям электроэнергии, ведь такая ситуация будет затяжной.
Свет, энергосистема, Михаил Гончар, ракета
Ситуация с длительными отключениями света затянется, отметил Гончар/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред, минобороны РФ

Ситуация, когда электроэнергию будут отключать на много часов подряд, может затянуться. Длительные отключения света могут растянуться на месяцы.

Поэтому к таким условиям нужно готовиться и привыкать. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Да, нужно привыкать. В лучшем случае это продлится несколько недель, а может растянуться и на месяцы", - отметил Гончар.

видео дня

В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация еще не самая худшая - зимой она может еще больше обостриться.

"Если говорить с прицелом на зиму, то нынешняя ситуация - это еще не самый плохой сценарий. Я не хочу соревноваться в уже запущенном конкурсе "Кто нарисует самый мрачный апокалиптический сценарий", поэтому скажу просто: сейчас - не самый плохой вариант. К этому нужно адаптироваться", - сказал эксперт.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно отключений света. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул он.

Также ранее в WP отмечали, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - Украину ждут проблемы. В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей. Он отметил, что в короткой перспективе должно реализоваться быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить, и попросил у международных партнеров поддержки в этом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине свет отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:00 Украина
Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

11:28 Украина
Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

09:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами 17267

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

Самый большой страх Путина : Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ 6175

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы 4583

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается 4468

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

Последние новости

12:03

Rheinmetall в 2024 году запустит в Украине производство БМП Lynx - Handelsblatt

12:00

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

11:58

Опру Уинфри срочно госпитализировали: что случилось

11:37

Угроза наступления РФ на Сумщине: аналитик сказал, какая ситуация на границе

11:28

Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:15

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Быкам - крупная ошибка, Змеям - жалость

11:07

Окружения не будет: оккупанты потеряли возможность открыть новый фронт

11:01

Евро-2024: где смотреть турнир в Украине и расписание матчей

10:39

"Сидите тихо": путинистка Маша Распутина напала на Аллу Пугачеву

Реклама
10:25

Что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало кто знает истинное значениеВидео

10:20

Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным

10:05

Кому из пенсионеров пересчитают пенсии: кто имеет право на доплату

09:42

Когда играет Украина на Евро-2024: расписание матчей и соперники сборной Украины

09:36

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

09:33

Путинист Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках - детали

09:20

Гороскоп на завтра 13 июня: Козерогам - взрыв творчества, Весам - проблемы с концентрацией

09:00

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар

08:52

РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, есть разрушения и пострадавшие: деталиФото

08:17

Для чего РФ обвиняет Украину в терроризме: в ISW сделали важное заявление

08:11

"Первый в жизни": Наталья Могилевская поразила тем, что ей удалось вместе с детьми

Реклама
08:10

Коротко о выборах во Франции: что ждет Макрона и Украинумнение

08:10

Ужасная, но мирная Россия будущего?мнение

07:35

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

07:25

В Крыму прогремели взрывы во многих городах: может быть поражена ЗРК С-400Видео

06:34

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

05:44

Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садоводаВидео

05:10

Надо за 4 секунды найти странный пирог: оптическая иллюзия на проверку внимательности

04:39

Плохой знак: что немедленно следует сделать с вещами из секонда - как не навлечь бедуВидео

04:00

Почему Аффлек и Лопес продают поместье за 60 млн долларов: СМИ рассказали

03:29

Куда деваются удаленные фото с телефона: об этой тайне гаджета знают единицы

03:24

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

02:30

Мадонна напомнила про страдания детей Украины и мощно поддержала Саммит мираВидео

01:35

Почему стоит пить рассол из маринованных огурцов: 8 преимуществ для организма

00:11

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

11 июня, вторник
23:36

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:07

НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

22:54

Принц Гарри ищет отдельный дом от Меган Маркл: что произошло

22:51

"Как будто все замерло": вдова Билоножко призналась, как переживает его смерть

22:45

СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

21:56

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

Реклама
21:50

Драка с "медиками" в ТЦК Одессы: в военкомате озвучили свою версию

21:41

Какие вещи нельзя стирать вместе ни в коем случае: правила, которые важно знать всем

21:37

Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

21:34

"Жоржик-коржик, первый колокольчик!": в Сети появились первые фото внука Меладзе

20:44

"В 6 раз больше, чем в 2023 году": в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА

20:34

Путинистка-жена Пескова внезапно вспомнила, что она - украинка: нелепая причина

19:59

Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России

19:33

РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

19:19

Украина усиливает функции Госаудитслужбы, чтобы обеспечить прозрачное использование средств, предоставленных ЕС - Басалаева

19:16

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секретВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять