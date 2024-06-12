Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

Нужно готовиться и привыкать к длительным отключениям электроэнергии, ведь такая ситуация будет затяжной.

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Ситуация с длительными отключениями света затянется, отметил Гончар/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред, минобороны РФ

Ситуация, когда электроэнергию будут отключать на много часов подряд, может затянуться. Длительные отключения света могут растянуться на месяцы.

Поэтому к таким условиям нужно готовиться и привыкать. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Да, нужно привыкать. В лучшем случае это продлится несколько недель, а может растянуться и на месяцы", - отметил Гончар.

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В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация еще не самая худшая - зимой она может еще больше обостриться.

"Если говорить с прицелом на зиму, то нынешняя ситуация - это еще не самый плохой сценарий. Я не хочу соревноваться в уже запущенном конкурсе "Кто нарисует самый мрачный апокалиптический сценарий", поэтому скажу просто: сейчас - не самый плохой вариант. К этому нужно адаптироваться", - сказал эксперт.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно отключений света. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул он.

Также ранее в WP отмечали, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - Украину ждут проблемы. В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей. Он отметил, что в короткой перспективе должно реализоваться быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить, и попросил у международных партнеров поддержки в этом.

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