Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

Украина стала первым государством в мире, которое создало новейший род войск - Силы беспилотных систем. Такой род войск сможет в будущем наносить российским оккупантам удары на всю возможную глубину - от наших боевых порядков и вплоть до Урала.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Он отметил, что Украина является единственным государством в мире, которое уже завершает комплектование такого рода войск.
По его словам, наша страна имеет хорошую перспективу, чтобы победить в этой войне страну-агрессора Россию.
"У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Этой победы мы можем достичь благодаря вашему уму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, всё больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и на море - роботов и беспилотные системы", - сказал Гаврилюк.
Напомним, Силы беспилотных систем были созданы 7 мая. Кабинет министров поддержал проект Указа президента Украины о создании этого рода войск.
Кто такой Иван Гаврилюк?
Иван Гаврилюк – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины.
Ранее являлся советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Также известно, что с апреля по август 2022 он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.
На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюк был назначен 17 мая 2024 года.
Война в Украине - последние новости
РФ нанесла комбинированный удар по Киеву в ночь на среду, 12 мая. Оккупанты применили для атаки ракеты, в том числе и баллистику, и дроны.
Позже в Воздушных силах рассказали, что оккупанты запустили по Украине 6 ракет и 24 дрона. Был поврежден ряд объектов в разных областях, возник пожар. Есть пострадавшие. В Днепропетровской области в результате атаки оккупантов пострадала семья с ребенком, в Киевской области - мужчина.
Также в ночь на 12 июня в Крыму прогремели взрывы во многих городах. Ночью взрывы раздавались в пяти городах временно оккупированного Крыма. В результате этого может быть поражена российская ЗРК С-400.
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