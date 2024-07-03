Графики отключений света в Украине смягчат: названы сроки

Графики отключений света смягчат еще в июле, рассказал в эфире телемарафона член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. На это повлияют два важных фактора.
По словам Бойко, в конце июля ожидается ряд позитивных шагов - выход из ремонта части генерирующего оборудования и снижение температуры воздуха.
"То есть эти два фактора (с одной стороны - снижение температуры и, как следствие, уменьшение объема потребления, а также - появление дополнительного оборудования) должны способствовать смягчению ситуации со светом. (Но) на первое место надо выносить существенное повреждение оборудования", - пояснил Бойко.
Он уточнил сроки по смягчению графиков.
"Ситуация где-то будет до 20-х чисел июля на том же уровне, на котором находится сегодня. Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы планируем выход из ремонта ряда генерирующих установок. Это приведет к существенным смягчениям графиков", - отметил представитель "Укрэнерго".
Дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем сегодня, добавил Бойко.
В течение нескольких месяцев неизменными остаются максимальные объемы импортируемой электроэнергии.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света - как действуют графики
В Украине в среду, 3 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии . В то же время следует отметить, что объемы ограничений будут разными.
В период с 8:00 до 13:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно. В течение других часов суток будут выключать сразу по 3 очереди.
Удары России по Украине и отключение света - что стоит знать
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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