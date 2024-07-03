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Графики отключений света в Украине смягчат: названы сроки

Яна Ставская
3 июля 2024, 17:28
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На сокращение ограничений будет влиять, в частности, погода в Украине.
Отключение света
В Украине продолжаются жесткие графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Графики отключений света смягчат еще в июле, рассказал в эфире телемарафона член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко. На это повлияют два важных фактора.

По словам Бойко, в конце июля ожидается ряд позитивных шагов - выход из ремонта части генерирующего оборудования и снижение температуры воздуха.

"То есть эти два фактора (с одной стороны - снижение температуры и, как следствие, уменьшение объема потребления, а также - появление дополнительного оборудования) должны способствовать смягчению ситуации со светом. (Но) на первое место надо выносить существенное повреждение оборудования", - пояснил Бойко.

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Он уточнил сроки по смягчению графиков.

"Ситуация где-то будет до 20-х чисел июля на том же уровне, на котором находится сегодня. Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы планируем выход из ремонта ряда генерирующих установок. Это приведет к существенным смягчениям графиков", - отметил представитель "Укрэнерго".

Дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем сегодня, добавил Бойко.

В течение нескольких месяцев неизменными остаются максимальные объемы импортируемой электроэнергии.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света - как действуют графики

В Украине в среду, 3 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии . В то же время следует отметить, что объемы ограничений будут разными.

В период с 8:00 до 13:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно. В течение других часов суток будут выключать сразу по 3 очереди.

Удары России по Украине и отключение света - что стоит знать

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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