Под завалами дети: серия взрывов в Харькове, разрушены дома

Российские оккупанты ударили по Харькову КАБами. В городе прогремело по меньшей мере три взрыва.

https://glavred.info/ukraine/pod-zavalami-deti-seriya-vzryvov-v-harkove-razrusheny-doma-10577921.html Ссылка скопирована

Россияне ударили КАБами по Харькову, под завалами дети / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову. Авиабомбы попали в жилые дома. Было слышно по меньшей мере три взрыва. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Вражеские КАБы ударили по району жилой застройки в Киевском районе города. Уже известно о том, что один дом был разрушен, еще один - поврежден. Под завалами есть дети.

"Из-под руин спасен один ребенок. Под завалами еще один ребенок", - написал Терехов. видео дня

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара были разрушены 2 частных дома. На месте другого "прилета" загорелась трава.

Что известно о пострадавших

Игорь Терехов уточнил, что информация о еще одном ребенке под завалами не подтвердилась. Спасти удалось 8-летнего мальчика.

"Спасенному мальчику восьми лет оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все соответствующие службы", - написал он.

Олег Синегубов отметил, что известно о четырех пострадавших. Среди них 74-летняя женщина, 75-летний мужчина, мальчик и 38-летний мужчина. Ребенка и пенсионеров госпитализировали, а другому мужчине оказали помощь на месте.

Позже стало известно о том, что количество пострадавших увеличилось до шести. Двум женщинам оказали помощь на месте.

РФ может бить ФАБами по любой точке Харькова

Российские оккупанты модифицировали авиабомбу ФАБ-500, которая вдвое мощнее, чем КАБ и ФАБ-250. Теперь эти авиабомбы долетают в любую точку Харькова. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что теперь модифицированная ФАБ-500 способна лететь на расстояние до 80 км.

"Из-за этого каждая из тревог на 12-16 часов несет в себе угрозу", - сказал Синегубов.

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

30 июня в результате нового удара по Харькову было повреждено здание грузового отделения Новой почты. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали - 10 человек. Среди пострадавших был 8-месячный ребенок. Взрывная волна открыла дверь машины и мальчика выбросило на асфальт.

Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред