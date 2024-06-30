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Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2024, 22:31
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Украина не сможет сбивать каждый КАБ, запущенный Россией. Нужно уничтожать их военные самолеты.
Зеленский, удар по Харькову
Зеленский сказал, как защитить Украину от КАБов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГСЧС

Российские оккупанты постоянно бьют КАБами по украинской территории, чем убивают людей и несут огромные разрушения. Однако защитить Украину от этих бомб системой ПВО Patriot и другими не получится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом интервью.

Президент отмечает, что лишь за месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб. Уберечь страну от этих бомб возможно лишь уничтожая российские самолеты, которые их запускают.

"Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы – то тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета – это около 3 миллионов долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят. Поэтому Patriot не может бороться с КАБми", - сказал Зеленский.

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Он убежден, что надо бить по российским аэродромам, где стоят военные самолеты. При этом страны-партнеры должны разрешить бить по территории РФ не только на расстоянии до 300 километров. Уберечь Украины от КАБов смогут дальнобойные ракеты ATACMS .

"Решение Байдена дать нам возможность бить по их скоплению техники – положительное, но не решающее проблемы уничтожения наших городов и сел. Оно решает тактические моменты. Стратегически – это стратегическое оружие. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли сегодня. Сегодня есть аэродромы, где они используют КАБы, и пока их КАБы не летят на большую дистанцию, то мы можем бить по этим аэродромам на большем расстоянии. Сегодня нужно разрешить нам применять ATACMS вглубь Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Удары КАБами по Харькову - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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