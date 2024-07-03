ВСУ вышли из микрорайона 'Канал' в Часовом Яру: в DeepState назвали причину

В DeepState отметили, что дальнейшее удерживание руин микрорайона "Канал" в Часовом Яру привело бы к значительным потерям со стороны Сил обороны Украины.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vyshli-iz-mikrorayona-kanal-v-chasovom-yaru-v-deepstate-nazvali-prichinu-10577966.html Ссылка скопирована

Ситуация в Часовом Яру резко изменилась / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска смогли занять микрорайон "Канал" вгороде Часов Яр Донецкой области. Силы обороны были вынуждены выйти из занятых позиций из-за полного разрушения данного микрорайона. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

"Ситуация сложная. Враг вчера занял микрорайон "Канал". На штабных картах он называется "Новый". К сожалению, пришлось отступить, поскольку микрорайон полностью разрушен. Удержание позиций в этом микрорайоне осложняется еще и тем, что через "Канал" логистика происходит в нескольких точках. Враг постоянно обстреливает эти точки переправы", - пояснил Микула.

Соучредитель и аналитик проекта DeepState пояснил, что дальнейшее удержание руин в микрорайоне "Канал" привело бы к значительным и неоправданным потерям среди личного состава ВСУ. Именно поэтому было принято решение отступить, чтобы сохранить жизни военных.

видео дня

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 июня ВСУ совершили контратаку под Часовым Яром в Донецкой области и выбили российскую армию из микрорайона "Канал". Об этом сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Ранее Кирилл Буданов дал тревожный прогноз относительно наступления России и ответил на вопрос о возможности удержания Часового Яра силами ВСУ.

По данным DeepState, 3 июня российские оккупанты захватили микрорайон "Новый" в городе Часов Яр, фактически уничтожив его.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред