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Мощный удар ВСУ на востоке: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ

Алексей Тесля
6 июля 2024, 18:57
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За сутки враг осуществил 1100 минометных и артиллерийских обстрелов, рассказал Назар Волошин.
Мощный удар ВСУ на востоке: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ
ВСУ отражают вражеские атаки на востоке / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

В ходе захвата одного микрорайона в городе Часов Яр Донецкой области армия страны-агрессора РФ потеряла до 5 тысяч бойцов, рассказал спикер Оперативной стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

"По нашей информации, около 5 тысяч человек враг положил за время операции по взятию одного или полутора уничтоженного квартала", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Украинский военный уточнил, что врагу удалось взять только руины одного из микрорайонов города, при этом только за минувшие сутки было зафиксировано 1100 минометных и артиллерийских обстрелов. При этом было уничтожено на направлении более 100 оккупантов, 132 были ранены. Также ликвидированы несколько единиц вражеской техники, складов с боеприпасами.

видео дня

Волошин добавил, что украинским защитникам также удалось на днях ликвидировать вражескую самоходную установку "Тюльпан".

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Ранее в ВСУ назвали новую цель РФ после Часового Яра. Российские оккупанты захватить микрорайон "Новый" в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли.

Напомним, ранее подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке. Оккупанты проводят механизированные штурмы, а также атаки небольшими группами.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

Screenshot
/ Главред

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Часов Яр война на Донбассе война России и Украины
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