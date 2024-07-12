Горячая фаза войны продлится 1-2 года, далее возможны два сценария – Розумный

РФ либо будет пытаться силовым способом одолеть Украину, либо будет предлагать компромиссы, на которые рано или поздно украинская сторона все-таки согласится.

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Максим Розумный, украинские военные Горячая фаза войны продлится 1-2 года, далее РФ может действовать по одному из двух сценариев/ коллаж: Главред, фото: Главред, 38 отдельная бригада морской пехоты

Горячая фаза войны может продлиться 1-2 года, на более длительное время не хватит ресурсов ни у Украины, ни у страны-агрессора России. Далее полная бесперспективность заставит эту войну завершать.

После этой горячей фазы Россия либо будет пытаться силовым способом одолеть Украину, либо будет предлагать компромиссы, на которые рано или поздно украинская сторона всё-таки согласится. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

Он отметил, что озвученные в медиа оценки представителей НАТО о том, что война в Украине может длиться еще 3-4 года, в основном базируются на возможностях России - ее мобилизационном, экономическом и финансовом ресурсе, потенциале промышленности, которую она переводит на военные рельсы.

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"Но, как по мне, недостаточно принимать во внимание только этот фактор хотя бы потому, что Путин не самоубийца, как и все вокруг него. Если Россия в течение этих 3-4 лет полностью исчерпает свои ресурсы, то с чем она останется? Даже если она получит еще какую-то часть украинской территории, с этим она получит себе только дополнительные проблемы, а не какие-то бонусы или преференции. Не думаю, что этот инерционный сценарий будет реализован на практике - очевидно, Россия будет пытаться не дойти до такого состояния.

По словам Розумного, Россия может попытаться выйти из этой ситуации раньше - ядерным шантажом, применением ядерного оружия, или попытается переломить ход событий силовым способом. Или же РФ пойдет на определенные компромиссы, на которые согласится и Запад.

"Исходя из этих соображений, горячая фаза войны не может длиться 3-4 года. Я думаю, что она продлится год-два, не больше, а дальше полная бесперспективность заставит эту войну завершать", - отметил политический эксперт.

В то же время Розумный обратил внимание, что Украина имеет меньший запас прочности, чем страна-агрессор Россия.

"От чего будет зависеть продолжительность этой войны - это важное уточнение. Потому что украинский запас прочности намного меньше, чем российский. Как и наш мобилизационный ресурс, и финансовый, и другие, которые не позволяют нам эффективно выдержать эти 3-4 года", - сказал он.

Поэтому Россия либо будет пытаться силовым способом одолеть Украину, либо будет предлагать компромиссы, на которые рано или поздно украинская сторона всё-таки согласится, отмечает эксперт.

"Поэтому это тоже свидетельствует в пользу сжатых сроков, в которые должен решиться этот вопрос. Конечно, после условной заморозки фронта может быть длительный период, как у нас это было между 2015 и 2022 годом. Однако он может быть с выстрелами, заходом диверсионных групп и т.д.", - считает Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

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В Белом доме заявили, что Украина и США готовят месть РФ за удар по Охматдету. Джейк Силливан утверждает, что России нужно ответить "силой и решимостью".

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Такое решение сможет изменить ход войны.

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