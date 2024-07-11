Оружие на 225 миллионов долларов: США объявили новый пакет помощи Украине

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом.
"Соединенные Штаты предпринимают совместные действия с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией для укрепления противовоздушной обороны Украины и предоставления пяти стратегических систем противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по-прежнему привержены предоставлению Украине дополнительных возможностей обороны для защиты от продолжающейся агрессии России", - говорится в тексте.
В этот пакет помощи вошло:
- одна батарея Patriot;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование и ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы, и ракеты с проводной наводкой;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- боеприпасы для взрыва; да
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Военная помощь США - последние новости
Как писал Главред, в пакет 2,3 млрд долларов войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США. При этом Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.
Известно, что США ставят на "стоп" все другие контракты по оборонным заказам, в приоритете - Украина. Президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности батареи Patriot.
Тем не менее Зеленский констатировал, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.
"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) исполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.
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