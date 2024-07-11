Оружие на 225 миллионов долларов: США объявили новый пакет помощи Украине

В этот пакет помощи вошла одна батарея Patriot, разные ракеты, боеприпасы и не только.

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США объявили новый пакет военной помощи Украине / Колаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом.

"Соединенные Штаты предпринимают совместные действия с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией для укрепления противовоздушной обороны Украины и предоставления пяти стратегических систем противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по-прежнему привержены предоставлению Украине дополнительных возможностей обороны для защиты от продолжающейся агрессии России", - говорится в тексте.

В этот пакет помощи вошло:

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одна батарея Patriot;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

оборудование и ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы, и ракеты с проводной наводкой;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для взрыва; да

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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Как писал Главред, в пакет 2,3 млрд долларов войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США. При этом Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.

Известно, что США ставят на "стоп" все другие контракты по оборонным заказам, в приоритете - Украина. Президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности батареи Patriot.

Тем не менее Зеленский констатировал, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) исполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.

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