Австралия объявила рекордный пакет военной помощи Украине

Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.

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Ричард Марлз сказал, что это не последний пакет, который Австралия предоставляет Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, pixabay.com

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще $250 миллионов военной поддержки - это самая большая помощь от этой страны с момента вторжения России в Украину.

Вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о пакете помощи в последний день саммита НАТО в Вашингтоне, передает австралийское агентство новостей ABC News.

Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.

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Общая стоимость поддержки Австралии для украинских военных достигает 1,1 миллиарда долларов.

"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", - сказал Марлз.

Издание отмечает, что саммит НАТО, который проходил на фоне турбулентности в американской политике, был в основном сосредоточен на усилении поддержки Украины.

Австралия и другие партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не являются членами НАТО, направили свои делегации для укрепления связей с альянсом на фоне опасений относительно китайской агрессии в регионе.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО прошел с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и был посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Военная помощь Украине - последние новости

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов.

Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Руководители США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. В целом, партнеры пообещали выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

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