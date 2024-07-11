Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Джастин Трюдо встретился с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

https://glavred.info/world/kanada-anonsirovala-novyy-paket-voennoy-pomoshchi-ukraine-na-500-mln-10579874.html Ссылка скопирована

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский встретились на саммите НАТО в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Трюдо встретился с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Офис президента.

Они осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине. Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

видео дня

Также лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Зеленский рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов.

Трюдо и Зеленский обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.

Военная помощь Украине - последние новости

На открытии саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. В частности, Соединеные Штаты Америки предоставят Киеву дополнительную батарею ЗРК Patriot. Две батареи Patriot поступят от Германии и Румынии. Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия передаст систему SAMP-T.

Руководители США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. В целом, партнеры пообещали выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Отметим также, что во время саммита НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали взаимное соглашение по безопасности. Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга - премьер-министр Люк Фриден.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред