Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

Украина получит не только системы Patriot и SAMP-T, но и десятки тактических систем противовоздушной обороны.

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Партнеры выделят Украине $1 млрд в поддержку ПВО / Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео WP, ua.depositphotos.com

Руководители США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. В целом, партнеры пообещали выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Как отмечается в заявлении на сайте Белого дома, Украина получит от стран Запада:

дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, включая дополнительные батареи "Patriot", предоставленные Соединенными Штатами, Германией и Румынией;

компоненты "Patriot", предоставленные Нидерландами и другими партнерами для обеспечения работы дополнительной батареи "Patriot";

дополнительную систему SAMP-T, предоставленную Италией.

"Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы могли быть использованы как можно быстрее", - говорится в заявлении.

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Кроме этого, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Как говорится в заявлении, несколько членов Альянса, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Великобритания, продолжат играть неотъемлемую роль в предоставлении этих систем, а многие другие сторонники Украины предоставят перехватчики.

Планируется, что Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года.

Подписанты выразили благодарность коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает оказывать помощь Украине в области безопасности, Инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которой партнеры пообещали предоставить более 1 миллиарда долларов на противовоздушную оборону Украины, а также в Объединенной коалиции возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, возглавляемой совместно Германией и Францией.

Отметим, совместное заявление по укреплению противовоздушной обороны Украины подписали: президент США Джо Байден, премьер-министра Нидерландов Дик Шуф, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджии Мелони, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Поставки ПВО Украине - последние новости:

На открытии саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. В частности, Соединеные Штаты Америки предоставят Киеву дополнительную батарею ЗРК Patriot. Две батареи Patriot поступят от Германии и Румынии. Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия передаст систему SAMP-T.

Недавно в США заявили, что Вооруженные силы Украины смогут расширить дальность применения американского оружия, если страна-агрессор РФ попытается расширить нынешний фронт.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Отметим, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов.

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