УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

Анна Багрий
10 июля 2024, 08:39
73
Украина получит не только системы Patriot и SAMP-T, но и десятки тактических систем противовоздушной обороны.
Военная помощь Украине
Партнеры выделят Украине $1 млрд в поддержку ПВО / Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео WP, ua.depositphotos.com

Руководители США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. В целом, партнеры пообещали выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Как отмечается в заявлении на сайте Белого дома, Украина получит от стран Запада:

  • дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, включая дополнительные батареи "Patriot", предоставленные Соединенными Штатами, Германией и Румынией;
  • компоненты "Patriot", предоставленные Нидерландами и другими партнерами для обеспечения работы дополнительной батареи "Patriot";
  • дополнительную систему SAMP-T, предоставленную Италией.

"Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы могли быть использованы как можно быстрее", - говорится в заявлении.

видео дня

Кроме этого, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Как говорится в заявлении, несколько членов Альянса, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Великобритания, продолжат играть неотъемлемую роль в предоставлении этих систем, а многие другие сторонники Украины предоставят перехватчики.

Планируется, что Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года.

Подписанты выразили благодарность коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает оказывать помощь Украине в области безопасности, Инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которой партнеры пообещали предоставить более 1 миллиарда долларов на противовоздушную оборону Украины, а также в Объединенной коалиции возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, возглавляемой совместно Германией и Францией.

Отметим, совместное заявление по укреплению противовоздушной обороны Украины подписали: президент США Джо Байден, премьер-министра Нидерландов Дик Шуф, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджии Мелони, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо

Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Поставки ПВО Украине - последние новости:

На открытии саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. В частности, Соединеные Штаты Америки предоставят Киеву дополнительную батарею ЗРК Patriot. Две батареи Patriot поступят от Германии и Румынии. Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия передаст систему SAMP-T.

Недавно в США заявили, что Вооруженные силы Украины смогут расширить дальность применения американского оружия, если страна-агрессор РФ попытается расширить нынешний фронт.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Отметим, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО военная помощь Украина война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

09:31 Политика
Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции

Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции

09:00 Аналитика
Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

08:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось 13209

Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду 2641

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

Орбан поплатится за шоу с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ 2043

Орбан поплатится за "шоу" с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

Россия пыталась саботировать заседание Совбеза ООН, Кислица указал Небензе место 1961

Россия пыталась саботировать заседание Совбеза ООН, Кислица указал Небензе "место"

Последние новости

09:40

Мобилизация людей до 25 лет: омбудсмен рассказал, законно ли это

09:31

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

09:27

Гороскоп на завтра 11 июля: Львам - экономить, Весам - нужен совет

09:00

Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции

08:59

Есть 10 дней: в Пенсионном рассказали, что нужно сообщить, чтобы не остаться без пенсий

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - КрамаровАнгары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров
08:39

Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

08:23

"Десятки систем ПВО": Байден пообещал мощную поддержку Украине

08:14

128 F-16 для Украины, конец истории Путина: главные тезисы выступления Зеленского в Вашингтоне

08:10

Ракетный аккомпанемент для танцев Орбана: удар по Украине не случайностьмнение

Реклама
07:58

Украина может остановить и остановит Путина - Байден

06:10

Бандитская разводка Путина-Орбана: на что пытаются вынудить Украинумнение

05:27

От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожаяВидео

04:30

Надо найти ошибку за 12 секунд: увлекательная загадка, с которой справятся единицы

03:36

"У врага есть очень большое преимущество": какая техника может изменить ситуацию на фронте

02:40

Джейми Ли Кертис пристыдила Путина из-за ракетной атаки 8 июля

02:14

Стало известно, какие обязанности в ВСУ выполняет офицер Святослав Вакарчук

02:10

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкийВидео

01:44

Игорь Кондратюк жестко высмеял бывшего коллегу Серегу за пропаганду в интервью

01:30

"Сбивать трудно": офицер ВСУ раскрыл проблему при отражении воздушных ударов РФ

00:58

Ракета прилетела в кабинет гинеколога: жуткие детали удара по медцентру Адонис в КиевеФото

Реклама
00:35

Распад РФ не будет страшным: дипломат удивил планом окончания войны в Украине

00:29

"Бесконечный ад": Максим Галкин выбесил россиян постом про Охматдет

09 июля, вторник
23:17

Оккупанты пытаются взять под контроль два населенных пункта - DeepState

22:52

Захарова наехала на Пугачеву за поддержку Украины после удара РФ по Охматдету

22:48

Первый шаг уже есть: Украина "выжимает" из США разрешение на удары по аэродромам РФ - Кулеба

22:30

Их трудно вернуть: известно число гражданских украинцев, которые в плену в РФ

21:39

Разрешение на удары по энергетике РФ: конгрессмен назвал ожидания от саммита НАТО

21:15

Большинство делает ошибку: как полить растения в жару и не остаться без урожаяВидео

21:08

Россияне празднуют удар по детям и требуют еще - СтерненкоВидеоблоги

21:02

Россия пыталась саботировать заседание Совбеза ООН, Кислица указал Небензе "место"Видео

20:37

График отключения электроэнергии на 10 июля: часов со светом будет больше

20:30

Известный шоумен погрызся с "супермамой" из-за "мира любой ценой"Фото

20:09

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натиралаВидео

19:59

Ни сочувствия, ни осуждения РФ: "интересная" реакция Орбана на удар по Охматдету

19:27

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

19:10

Российская пропаганда опозорилась заявлением об ударе по Охматдетумнение

19:09

Не только для еды: как можно использовать обычные вилки - невероятный лайфхакВидео

19:06

Китай отличился "пустой" реакцией на удар России по Охматдету

18:58

Орхидеи и мирные лилии будут цвести круглый год: раскрыт секрет цветущих витрин

18:49

Будут свежие овощи весь год: повар поделился секретом, как можно заморозить кабачки

Реклама
18:46

У Леонида Каневского обнаружили раковую опухоль - СМИ

18:22

"Хорошая русская" Латынина предложила обстреливать Украину ночью - меньше жертвФото

18:20

Сразу две страны: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО

18:06

Орбан поплатится за "шоу" с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

17:36

Домашний арбуз может перестать расти: что обязательно следует сделать с плодами

17:23

Следующие атаки РФ могут быть такими же: названа новая тактика врага

17:15

Из Венгрии мчится помощь после удара РФ: главный оппонент Орбана едет в Киев

17:03

Брат, сестра и мама: российская ракета убила семью маленького каратистаФотоВидео

17:01

В NYT дали прогноз, сколько территорий Украины сможет захватить РФ

16:47

Через несколько недель ситуация со светом кардинально изменится: что говорят в Кабмине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять