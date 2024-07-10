128 F-16 для Украины, конец истории Путина: главные тезисы выступления Зеленского в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский, выступая в Институте Рейгана в Вашингтоне (в рамках саммита НАТО) сделал ряд важных заявлений.

https://glavred.info/world/128-f-16-dlya-ukrainy-konec-istorii-putina-glavnye-tezisy-vystupleniya-zelenskogo-v-vashingtone-10579625.html Ссылка скопирована

История Путина должна закончиться, чтобы история мира продолжалась - Зеленский Зеленский / колаж:Главред, фото: Офис Президента, скриншот с видео выступления

Личная история диктатора РФ Путина должна закончиться, чтобы история мира стала долговечной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Институте имени Рональда Рейгана в Вашингтоне (в рамках саммита НАТО).

"Наши люди делают все возможное. Достигают максимума с тем, что есть у Украины. И мы уже не раз доказывали: чем больше у нас есть, тем труднее Путину вести войну. Он все еще думает, что война может принести плоды, он все еще думает, что унижение Америки может принести плоды. На протяжении всего своего правления он пытался унизить Америку и сломать жизнь свободных народов. Его личная история должна наконец закончиться, чтобы история мира стала долговечной. Вместе с Америкой мир способен делать правильные вещи. Когда мы все будем действовать. Достаточно сильно, достаточно решительно. И это должно быть нашей стратегией. Именно такой. И именно сейчас. Со всей американской мощью, которую не смогут отбить никакие "путины". Потому что Америка, как известно, слишком велика для мелких дел", – заявил он.

Кроме того, заявил украинский лидер, для того чтобы догнать страну-агрессора Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается минимум в 128 западных истребителях модели F-16.

видео дня

По его словам, ежедневно российские оккупационные войска используют против ВСУ и гражданским объектам по меньшей мере 300 самолетов.

"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что пока у Украины не будет вышеуказанного количества F-16, ей будет очень сложно выровняться в небе против врага.

Он добавил, что можно значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда российских оккупантов, если американское руководство поможет Украине с необходимыми возможностями для глубоких ударов по российским военным и логистическим объектам в Крыму.

"И мы говорим об этом со всеми нашими партнерами. И все эти шаги усилят нас, как сегодняшнее чрезвычайное решение США и партнеров предоставить Украине дополнительные пять зенитно-ракетных комплексов Patriot и десятки других, а также определить приоритетом предоставление Украине ракет-перехватчиков", - сказал Зеленский.

Далее, Зеленский в ответ на вопрос американского журналиста о том, как Путин относится к Джо Байдену и Дональду Трампу, сказал, что российский диктатор все равно будет ненавидеть любого президента США – независимо от того, кто после выборов-2024 займет Овальный кабинет.

"Путин не любит Америку. И ненавидит Украину. Потому что он ненавидит демократию. Байден и Трамп очень разные, но они выступают за демократию. Поэтому мне кажется, что Путин ненавидит их обоих", - отметил он.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

В то же время, Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред