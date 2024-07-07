В Крыму взорвался газораспределительный узел: вспыхнул масштабный пожар

Во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительной сети вблизи Алушты. Об этом сообщают в сети местные жители.
Отмечается, что взрыв произошел в субботу, 6 июля. После этого в сети начались распространяться фото и видео сильного пожара.
Также сообщалось, что огонь перекинулся на лесной массив рядом.
В МИД страны-агрессора РФ заявляли в комментариях российским пропагандистам, что причиной взрыва и пожара стала разгерметизация подвесного моста газовой трубы.
Алушта и 14 поселков остались без газа из-за взрыва и пожара на газопроводе.
Смотрите видео пожара в Крыму:
Взрывы в РФ и на оккупированных территориях - последние новости
Ранее сообщалось, что ГУР "подожгло" беспилотниками пороховой завод в Тамбове. В то же время местные власти всё отрицают - мол, все беспилотники были сбиты средствами ПВО.
Также сообщалось, что дроны атаковали город в РФ, из которого запускают "Шахеды" по Украине. В Приморско-Ахтарске ночью было громко. Кроме того, более 10 громких взрывов прозвучали около трех часов ночи в Ростове.
Напомним, Краснодарский край РФ атаковали беспилотники. По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы.
Читайте также:
- Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк
- Хочет сорвать поддержку Украины: в ISW описали коварные планы Орбана
- "Мертвая зона" для оккупантов: Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред