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В Крыму взорвался газораспределительный узел: вспыхнул масштабный пожар

Алёна Воронина
7 июля 2024, 09:40
196
Оккупанты говорят, что произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы.
Пожар в Крыму
В Крыму взорвался газораспределительный узел/ коллаж: Главред, фото: скрин

Во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительной сети вблизи Алушты. Об этом сообщают в сети местные жители.

Отмечается, что взрыв произошел в субботу, 6 июля. После этого в сети начались распространяться фото и видео сильного пожара.

Также сообщалось, что огонь перекинулся на лесной массив рядом.

видео дня

В МИД страны-агрессора РФ заявляли в комментариях российским пропагандистам, что причиной взрыва и пожара стала разгерметизация подвесного моста газовой трубы.

Алушта и 14 поселков остались без газа из-за взрыва и пожара на газопроводе.

Смотрите видео пожара в Крыму:

Пожар в Крыму
Пожар в Крыму/ скрин
Пожар в Крыму
Пожар в Крыму/ скрин

Взрывы в РФ и на оккупированных территориях - последние новости

Ранее сообщалось, что ГУР "подожгло" беспилотниками пороховой завод в Тамбове. В то же время местные власти всё отрицают - мол, все беспилотники были сбиты средствами ПВО.

Также сообщалось, что дроны атаковали город в РФ, из которого запускают "Шахеды" по Украине. В Приморско-Ахтарске ночью было громко. Кроме того, более 10 громких взрывов прозвучали около трех часов ночи в Ростове.

Напомним, Краснодарский край РФ атаковали беспилотники. По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

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