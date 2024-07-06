Сразу три района: Краснодарский край РФ атаковали беспилотники - что известно

По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

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Краснодарский край РФ атаковали беспилотники / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В ночь с 5 на 6 июля три района Краснодарского края РФ подверглись атакам беспилотников. В результате этих ударов была повреждена башня связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах. Об этом заявил оперштаб региона, сообщает ASTRA.

По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

В Ейске беспилотники якобы сбила российская ПВО.

видео дня

"Незначительные повреждения" якобы в результате падения обломков получила башня сотовой связи.

В станице Павловской "после падения фрагментов БПЛА" на нефтебазе произошло возгорание резервуаров по хранению топлива.

В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА также загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации оперштаба, пострадавших нет.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

25 июня об атаке беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В ночь на 20 июня Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. В результате атаки значительные повреждения получили здания нефтебазы.

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