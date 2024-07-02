Украинские самолеты нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов в Крыму

Украинские самолеты, которые якобы "уничтожили" россияне, нанесли в очередной раз мощный удар по военному объекту оккупантов во временно оккупированном Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук во вторник, 2 июля.
"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", - заявил командующий.
В сети появилось видео мощных взрывов. Видно, что в небе над Крымом поднимается большой столб дыма, также слышна детонация боеприпасов, вероятно на одном из складов оккупантов.
Командующий поблагодарил всех бойцов и пилотов истребителей за прекрасную боевую работу.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.
Взрывы в Крыму
Украинские военные неоднократно атаковали ракетами и обстреливали из авиации военные объекты россиян во Временно оккупированном Крыму. В частности, 1 июля в Крыму прогремела серия взрывов. "Громко" было в Севастополе и в Балаклаве.
Позже российские пропагандисты сообщили о потерях своих военных в результате украинских атак на военные объекты оккупантов.
В направлении временно оккупированного Крыма заметили движение огромных воздушных шаров с "грузом" на подвесах. Об этом сообщил в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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