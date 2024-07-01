Загадочные аэростаты над Крымом: оккупанты создают новую угрозу в небе - Коваленко

В направлении временно оккупированного Крыма заметили движение огромных воздушных шаров с "грузом" на подвесах. Об этом сообщил в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По этому словам, очевидцы убеждены, что эти объекты похожи на аэростаты и идут в эшелонах на высоте от 6 до 20 километров. Относительно функций - Коваленко не уверен, для чего именно враг применяет такой тип перевозки грузов.
Однако он подчеркнул, что аэростаты в воздухе - прямой показ к избеганию самолетов гражданской авиации вокруг Крыма и в его коридорах. Ведь это может стать угрозой как и для людей, так и для самих грузов - как известно, российская ПВО славится способностью уничтожать собственные цели.
"Потому что российские военные, как всегда, могут не предупредить гражданские авиакомпании об опасности, а российская ПВО на таких высотах, как всегда, может перепутать цели, что за время полномасштабной войны происходило неоднократно", - убежден военно-политический обозреватель.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ситуация во временно оккупированном Крыму - что известно
Напомним, недавно украинскими силами был поражен Центр в Крыму - важная военная составляющая в системе спутниковой связи и навигации для страны-агрессора.
Ранее российские пропагандисты начали ныть из-за потери ряда установок противовоздушной обороны, после удара 24 июня ВСУ.
Накануне стало известно, что россияне снова стягивают новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500, после успешного уничтожения установок ПВО ударами ВСУ.
Другие новости об ударах ВСУ по Крыму:
- Удары по Крыму и аэродромам в РФ "выбивают" ПВО россиян - британская разведка
- "Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму
- СМИ: ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред