Загадочные аэростаты над Крымом: оккупанты создают новую угрозу в небе - Коваленко

Российские оккупанты, похоже, в очередной раз решают логистические проблемы в направлении Крыма неоднозначным способом. Однако тем самым создали угрозу.

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Над Крымом заметили аэростаты, которыми оккупанты переносят груз / Коллаж: Главред, фото: Александр Коваленко

В направлении временно оккупированного Крыма заметили движение огромных воздушных шаров с "грузом" на подвесах. Об этом сообщил в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По этому словам, очевидцы убеждены, что эти объекты похожи на аэростаты и идут в эшелонах на высоте от 6 до 20 километров. Относительно функций - Коваленко не уверен, для чего именно враг применяет такой тип перевозки грузов.

Однако он подчеркнул, что аэростаты в воздухе - прямой показ к избеганию самолетов гражданской авиации вокруг Крыма и в его коридорах. Ведь это может стать угрозой как и для людей, так и для самих грузов - как известно, российская ПВО славится способностью уничтожать собственные цели.

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"Потому что российские военные, как всегда, могут не предупредить гражданские авиакомпании об опасности, а российская ПВО на таких высотах, как всегда, может перепутать цели, что за время полномасштабной войны происходило неоднократно", - убежден военно-политический обозреватель.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация во временно оккупированном Крыму - что известно

Напомним, недавно украинскими силами был поражен Центр в Крыму - важная военная составляющая в системе спутниковой связи и навигации для страны-агрессора.

Ранее российские пропагандисты начали ныть из-за потери ряда установок противовоздушной обороны, после удара 24 июня ВСУ.

Накануне стало известно, что россияне снова стягивают новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500, после успешного уничтожения установок ПВО ударами ВСУ.

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