Оккупанты тянут в Крым новые ПВО: в ВМС рассказали, чем это обернется для РФ

ВСУ успешно уничтожают системы ПВО оккупантов во временно оккупированном Крыму, поэтому им приходится стягивать дополнительные комплексы для хоть какой-то защиты.

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ВСУ свозят в Крым ПВО в надежде защититься от украинских атак / Коллаж: Главред, фото: flickr

На временно аннексированном полуострове Крым среди российской группировки не прекращается решение вопроса обеспечения средствами ПВО. Дело в том, что в последнее время ВСУ активно уничтожали вражеские системы противовоздушной обороны и как следствие, оккупанты становятся все более незащищенными, как и стратегически важные объекты.

Чтобы хоть как-то закрыть такие цели, как Крымский мост, железнодорожную переправу и склады РФ на полуостров россияне снова стягивают новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, как это повлияет на ситуацию.

По его словам, ничего кардинально нового в работе российской ПВО эти комплексы не изменят. То есть ВСУ и дальше смогут наносить успешные удары по целям противника на полуострове.

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"Каких-то новых принципиальных решений, которые позволят противостоять системам вооружения, которое применялось по Крыму, принципиальных решений, принципиальных изменений в этом решении нет", - заявил спикер ВМС.

Плетенчук отмечает, что разница новых комплексов, которые РФ стянула в Крыму, в противовес старым только в электронной начинке. Но и оно имеет свои недостатки для оккупантов, ведь у них есть сложности в экспорте такого типа систем для ПВО. Россия же такой электроники самостоятельно не производит.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Атаки ВСУ на Крым и последствия для оккупантов

Ранее сообщалось, что для освобождения оккупированного Крыма Силы обороны должны дальше уничтожать военные объекты оккупантов на территории полуострова, а также нанести удар по Крымскому мосту.

Напомним, Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму. Так оккупанты пытаются сдержать украинские удары.

Накануне стало известно, что Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта.

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