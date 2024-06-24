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РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW

Руслана Заклинская
24 июня 2024, 08:22
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Россия использует гражданские объекты на Запорожской АЭС и в школах на Донбассе как прикрытие для военной техники, отмечают аналитики ISW.
РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW
Россия использует гражданских как щит в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, скриншот из видео

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму. Так оккупанты пытаются сдержать украинские удары. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В воскресенье, 23 июня, Минобороны России заявило, что Украина запустила пять ракет ATACMS по Севастополю, из которых враг перехватил четыре. Одна из ракет, по их словам, отклонилась от траектории полета из-за действия российской ПВО и взорвалась. Впоследствии МО РФ обвинило США в жертвах среди гражданского населения, ведь ATACMS является системой, предоставленной США, несмотря на то, что именно их зенитный комплекс ПВО вызвал отклонение и детонацию ракеты.

Российский военный блогер опубликовал кадры взрывов вблизи Евпатории и Витино, а также утверждал, что взрывы произошли возле Черноморского и Межводного. Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории.

видео дня

Источники российских оккупантов утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учуевка, что повлекло гибель четырех человек и ранения 151 человека. Украинские военные не подтвердили и не опровергли нанесение ударов по Севастополю. В ISW отметили, что аналитики не могут независимо проверить, применяли ли ВСУ ракеты ATACMS, вооруженные кассетными боеприпасами.

"Обвинения Министерства обороны России в адрес США в жертвах среди гражданского населения является попыткой удержать Соединенные Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в отчете.

Аналитики ISW предполагают, что российские войска целенаправленно размещают военную технику в гражданских районах Крыма, чтобы сдержать украинские удары. Это является частью стратегии, которую Россия применяет с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российские блогеры критиковали власти за неспособность предотвратить удар и обеспечить защиту гражданского населения, указывая на недостатки в обнаружении и уничтожении ракет, а также отсутствие укрытий возле пляжа. Также российские власти критиковали за то, что они не включили сирены воздушной тревоги, чтобы предупредить гражданское население о необходимости поиска укрытия.

"Российские власти безответственно поощряли российский туризм в оккупированный Крым во время войны, в то время как российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой район", - добавили аналитики.

Кроме этого, российские войска используют гражданские объекты на оккупированной материковой части Украины, в частности Запорожскую АЭС и школы, для прикрытия своей военной техники, что нарушает Международное гуманитарное право, которое запрещает размещение военных объектов в густонаселенных районах.

"Россия, вероятно, нарушает собственные нормы применения международного гуманитарного права, согласно которым "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", - отметили в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Взрывы в Крыму 23 июня - главное по теме

Напомним, 23 июня оккупанты обстреляли пляж в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь", ранив гражданские лица. Эксперт OSINT Александр Коваленко отметил, что ответственность за ранения лежит на российской ПВО, которая не предназначена для сбивания баллистических ракет ATACMS.

Между тем пропагандисты признаются, что ATACMS попали по тайному объекту Черноморского флота, где погибло 9 захватчиков. Кремль пытается переложить ответственность за инцидент на Украину и США.

Как сообщал Главред, украинские военные атакуют в Крыму исключительно военные объекты оккупантов. По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления.

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