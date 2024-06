РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму. Так оккупанты пытаются сдержать украинские удары. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В воскресенье, 23 июня, Минобороны России заявило, что Украина запустила пять ракет ATACMS по Севастополю, из которых враг перехватил четыре. Одна из ракет, по их словам, отклонилась от траектории полета из-за действия российской ПВО и взорвалась. Впоследствии МО РФ обвинило США в жертвах среди гражданского населения, ведь ATACMS является системой, предоставленной США, несмотря на то, что именно их зенитный комплекс ПВО вызвал отклонение и детонацию ракеты.

Российский военный блогер опубликовал кадры взрывов вблизи Евпатории и Витино, а также утверждал, что взрывы произошли возле Черноморского и Межводного. Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории.

Источники российских оккупантов утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учуевка, что повлекло гибель четырех человек и ранения 151 человека. Украинские военные не подтвердили и не опровергли нанесение ударов по Севастополю. В ISW отметили, что аналитики не могут независимо проверить, применяли ли ВСУ ракеты ATACMS, вооруженные кассетными боеприпасами.

Аналитики ISW предполагают, что российские войска целенаправленно размещают военную технику в гражданских районах Крыма, чтобы сдержать украинские удары. Это является частью стратегии, которую Россия применяет с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российские блогеры критиковали власти за неспособность предотвратить удар и обеспечить защиту гражданского населения, указывая на недостатки в обнаружении и уничтожении ракет, а также отсутствие укрытий возле пляжа. Также российские власти критиковали за то, что они не включили сирены воздушной тревоги, чтобы предупредить гражданское население о необходимости поиска укрытия.

"Российские власти безответственно поощряли российский туризм в оккупированный Крым во время войны, в то время как российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой район", - добавили аналитики.

Кроме этого, российские войска используют гражданские объекты на оккупированной материковой части Украины, в частности Запорожскую АЭС и школы, для прикрытия своей военной техники, что нарушает Международное гуманитарное право, которое запрещает размещение военных объектов в густонаселенных районах.

"Россия, вероятно, нарушает собственные нормы применения международного гуманитарного права, согласно которым "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", - отметили в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.