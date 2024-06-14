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Оккупанты перебросили в Крым С-500: в ВСУ назвали две особенности комплексов

Андрей Ганчук
14 июня 2024, 11:50
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Российская пропаганда могла преувеличить возможности зенитного ракетного комплекса С-500, считает представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
С-500, Евлаш
Оккупанты пока не применили С-500 в Крыму - Евлаш / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот YouTube

Оккупанты агрессора России перебросили в захваченный Крым зенитные ракетные системы С-500. Пока о мало информации, однако известно, что такие ЗРК могут работать в паре с С-300 и С-400, а также на большей дистанции, чем предыдущие комплексы. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что потенциал С-500 может значительно превышать возможности своего предшественника С-400.

Однако выводы пока делать рано, поскольку россияне еще не использовали комплекс в боевой работе.

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"По их (россиян) информации, С-500 значительно превышает показатели С-400 и может работать в паре с разными комплексами. То есть сочетаться с теми же С-300, С-400. Ну и конечно, что может достигать большей дистанции, на большие высоты работать. Однако в боевой работе реально пока мы не видели его", - сказал Евлаш.

Также он добавил, что пропаганда РФ могла завысить показатели своего нового ЗРК.

"Поэтому давайте дождемся, поскольку мы знаем, что российская пропагандистская информационная машина уже привыкла завышать свои показатели и не только в победах, но и в тактико-технических характеристиках. Так что дождемся и увидим, на что они действительно способны", - подчеркнул Илья Евлаш.

Что известно ЗРК С-500?

С-500 – российский зенитный ракетный комплекс, также известный под названиями Прометей и 55Р6М Триумфатор-М. Разработан концерном ВКО Алмаз Антей. Россияне утверждают, что это комплекс нового поколения зенитных ракетных систем, где применяется принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

В мае 2021 года глава Кремля Владимир Путин заявил, что испытания комплексов С-500 на тот момент "успешно завершались". ЗРК собирались поставить в ВКС РФ, пишет Википедия.

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Силы обороны Украины продолжают выбивать ПВО россиян в оккупированном Крыму. В такой ситуации Крымский полуостров может стать непригодным для войск РФ в качестве плацдарма, считают аналитики американского Института изучения войны.

Украина уничтожает ПВО и РЛС оккупантов в Крыму, чтобы в ближайшем будущем прикрыть F-16 и подготовить удар по Крымскому мосту, предположил военный эксперт Михаил Жирохов. По его мнению, "мост Путина" можно уничтожить морскими дронами ВСУ.

РФ разместила новейшие С-500 "Прометей" в оккупированном Крыму, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Речь идет о новейших комплексах, которые пройдут боевое применение уже на полуострове.

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