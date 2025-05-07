"Будут драпать на границы 1991 года": Загородний предрек России "цунами"

США всегда будут "цепляться за Россию, пока они еще уверены, что ее можно спасти".

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Тарас Загородний заявил, что Россию ждет "цунами" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что Украине нужно от Трампа

Какие перспективы ждут РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что США будут продолжать "цепляться за Россию, но страну-агрессора ждут нерадостные перспективы, а значит время играет на руку Украине.

"Штаты всегда будут цепляться за Россию, пока они еще уверены, что ее можно спасти. Но скоро Россию накроет такое цунами, прежде всего экономическое, что ее будет не спасти. И тогда вопрос будет стоять иначе. Украина будет спрашивать, что ей будет за то, что она будет помогать американцам защищать атомные станции на территории России. У нас растут шансы увидеть, как российские войска драпают на границы 1991 года, это факт", - сказал Загородний в комментарии Главреду.

По его словам, "Трамп и так "мочит" Китай и Иран, которые поддерживают Россию, а также опрокидывает цену на нефть, что бьет по РФ".

"Что нам еще нужно от Трампа? Пусть говорит об Украине что угодно, хоть земляными червяками называет, лишь бы продавал оружие. А если вдруг США выйдут из переговорного процесса, то, в первую очередь, это будет проблемой России. Этого большего всего боится Москва", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о последствиях подписания соглашения о недрах для Украины:

Как сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Напомним, , республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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