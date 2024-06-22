УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

Алексей Тесля
22 июня 2024, 15:43
468
РФ частично выводит потерявшие боеспособность подразделения на доукомплектование, рассказал Назар Волошин.
Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление
ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

За минувшие сутки оккупанты РФ приостановили свои активные боевые действия на Харьковском направлении и не проводили наступление, рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.

"Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность, потому что Силы обороны там надежно держали оборону и достаточно удачно их разбили. Можно сказать, что РФ частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на том направлении российская армия использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты по городам и селам Харьковщины. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Липцы, Зеленое, Нескучное, Шейковка, Зеленый Гай и Боровая Харьковской области.

видео дня

"Как раз на том направлении враг за минувшие сутки совершил 21 авиаудар, сбросив 32 КАБа. Силы обороны мужественно и надежно противостоят врагу на этом направлении. В результате боевых действий за сутки было уничтожено более 60 оккупантов - погибшими и ранеными. Также у врага было уничтожено 2 танка, 4 авто, спецтехнику и 42 БПЛА и 18 укрытий вместе с врагом", - добавил Волошин.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее стало известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте. Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед. Украинские защитники сумели отвоевать позиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

Screenshot
/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ военная агрессия РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

16:56 Мир
В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

16:28 Украина
Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

15:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 7536

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется самый тяжелый месяц 5882

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 4758

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке 3947

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке

Последние новости

17:29

РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей

17:17

Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

16:56

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

16:32

Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за годВидео

16:28

В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
16:23

Ударных групп нет: ВСУ начинают зачистку на Харьковщине - Братчук

15:43

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

15:35

Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие, очень много раненыхФотоВидео

15:31

"Мат и оскорбления": путинистка Успенская требует компенсации за позорное интервью

Реклама
15:21

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

14:42

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

14:29

Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

13:56

36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

13:51

Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишенВидео

13:49

Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

13:49

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"Видео

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

Реклама
12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на завтра 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

08:47

Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

08:14

РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

08:10

Кто черный интернационал "поджигателей войны"мнение

07:34

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июняФото

06:10

Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украинемнение

05:55

Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войныВидео

05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

Реклама
04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

02:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

01:30

Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИДВидео

00:52

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

00:17

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

00:16

"Плохая новость": Джеджула прокомментировал развод Димопулос

21 июня, пятница
23:24

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять