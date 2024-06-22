Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

РФ частично выводит потерявшие боеспособность подразделения на доукомплектование, рассказал Назар Волошин.

https://glavred.info/ukraine/moshchnym-udarom-sil-oborony-razbita-gruppirovka-rf-oficer-vsu-nazval-napravlenie-10575038.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

За минувшие сутки оккупанты РФ приостановили свои активные боевые действия на Харьковском направлении и не проводили наступление, рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.

"Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность, потому что Силы обороны там надежно держали оборону и достаточно удачно их разбили. Можно сказать, что РФ частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на том направлении российская армия использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты по городам и селам Харьковщины. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Липцы, Зеленое, Нескучное, Шейковка, Зеленый Гай и Боровая Харьковской области.

видео дня

"Как раз на том направлении враг за минувшие сутки совершил 21 авиаудар, сбросив 32 КАБа. Силы обороны мужественно и надежно противостоят врагу на этом направлении. В результате боевых действий за сутки было уничтожено более 60 оккупантов - погибшими и ранеными. Также у врага было уничтожено 2 танка, 4 авто, спецтехнику и 42 БПЛА и 18 укрытий вместе с врагом", - добавил Волошин.

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее стало известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте. Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед. Украинские защитники сумели отвоевать позиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред