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ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели

Мария Николишин
24 июня 2024, 15:19
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Если оккупанты потеряют Крымский мост, то бесперебойная логистика для их войск в Крыму завершится, говорит Селезнев.
ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели
ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями / коллаж: Главред, фото: Википедия, 43 отдельная механизированная бригада

Для освобождения оккупированного Крыма Силы обороны должны дальше уничтожать военные объекты оккупантов на территории полуострова, а также нанести удар по Крымскому мосту. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Еспресо.

"Деятельность Сил обороны Украины в оккупированном Крыму является системной, плановой и структурированной. Вся эта деятельность направлена на то, чтобы лишить российскую оккупационную армию возможности видеть, что вообще происходит в воздушном пространстве Крыма и Севастополя. Я думаю, что такая деятельность Сил обороны будет только продолжаться", - сказал Селезнев.

Он добавил, что военные объекты россиян в Крыму и Керченский мост должны быть уничтожены.

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"В свое время американский генерал Бен Ходжес говорил, что оккупированный россиянами Крым можно освободить относительно небольшими усилиями. Для этого нужно работать по двум направлениям почти одновременно. Первое направление - уничтожение военных объектов России в Крыму и Севастополе. Второе направление - уничтожение Крымского моста. Это сооружение должно быть уничтожено, поскольку россияне продолжают использовать мост для логистики и обеспечения своих войск. Если они потеряют Крымский мост, то бесперебойная логистика для их войск в Крыму завершится", - подытожил Селезнев.

ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели
Крымский мост / Инфографика: Главред

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ряде районов Крыма днем, 23 июня, прогремели взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки.

В результате действий ПВО российских оккупантов в захваченном Крыму погибли люди, которые отдыхали на пляже в Севастополе, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму. Так оккупанты пытаются сдержать украинские удары.

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