"Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму

Стратегической целью Украины остается деоккупация захваченных РФ земель, говорит начальник ГУР.

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Кирилл Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал удары дальнобойным оружием по военным целям оккупантов РФ в захваченном Крыму.

Как подчеркнул он в интервью для The Philadelphia Inquirer, у Украины нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированные РФ территории, сообщает пресс-служба ГУР.

При этом глава украинской спецслужбы напомнил, что стратегической целью Украины остается полная деоккупация оккупированных РФ украинских земель.

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"У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. В противном случае состояние войны будет продолжаться вечно", ― объяснил он.

Начальник ГУР отметил, что ответом Украины на численное преимущество государства-агрессора России является применение военных технологий на поле боя. При этом речь идет о различных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.

"Технологии будут иметь достаточно важное влияние в этой войне", – сказал начальник ГУР МО Украины.

Также он подчеркнул, что захваченный Москвой и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.

"Мы должны сделать все, чтобы это реализовать", - сказал Буданов, добавив, что в этом процессе важную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

Удары по целям РФ в Крыму

Как сообщалось ранее, оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота.

При этом пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в ином случае жертв было бы намного больше. Естественно, имеются в виду прилеты по другим военным объектам российской армии в Крыму, а не по скоплению мирных жителей.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

Напомним, в Крыму раздались новые взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки. Сообщалось о работе российской ПВО в Севастополе. Согласно "официальной" информации, россиянам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией города. Некоторые снаряды российской ПВО попали по пляжу с людьми, другие - упали в море.

Стоит отметить, что украинские военные атакуют в Крыму исключительно военные объекты захватчиков. По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

/ Инфографика Главреда

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