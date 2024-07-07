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"Мертвая зона" для оккупантов: Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море

Анна Косик
7 июля 2024, 08:45
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Украинским военным удалось превратить почти всю акваторию Черного моря в "мертвую" зону для вражеских кораблей.
Плетенчук, корабли в море
Хотя в Черном море все еще есть опасные участки, однако большинство акватории является "мертвой" зоной для РФ / Колаж: Главред, фото: ВМС ВС Украины, Дмитрий Плетенчук

Успехи ВСУ в Черном море не только в, фактически, уничтожении флота страны-агрессора России, но и частичном контроле над акваторией. Об общем состоянии дел в море рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 24 каналу. По его словам, 25 тысяч квадратных километров Черного моря является "серой зоной", при общеэкономической зоне Украины в 70 тысяч кв. км.

"На этом участке никто не может полноценно закрепиться и господствовать. Мы там подставляемся под удары российской авиации, а они - под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморска, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать оккупанты могут с Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать", - добавил представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук вспомнил и 6 десятков гражданских судов, которые не зря все еще стоят заблокированы с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако, есть в Черном море и "мертвая" зона для врага.

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"Можно считать чуть ли не всю акваторию Черного моря ("мертвой" зоной - Главред). Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную его часть, то сейчас даже в центральной части им опасно. Да и возле Крыма, и в районе Керченского пролива также. Всюду, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть", - добавил он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Уничтожение Черноморского флота РФ - что известно

Напомним, Черноморский флот страны-агрессора России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места, а его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что ГУР вполне могут применить ударные морские дроны украинского производства "Magura" для ударов по российским военным кораблям в Азовском море.

Накануне морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова в Черном море - на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли. В результате они поразили по меньшей мере четыре вражеских корабля.

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