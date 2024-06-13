Россия патрулирует Черное море подлодками: они еле дышат

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему российское командование пошло на такой шаг.

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РФ патрулирует море подлодками / Колаж Главреда. Фото: Сили оборони півдня

Россияне последнее время патрулируют берега Черного моря у Крыма подлодками проекта "Варшавянка". Все они нуждаются в ремонте, но вместо этого получили еще большую нагрузку, отметил в статье Обозревателя эксперт Александр Коваленко.

Коваленко обратил внимание, что с 2022 года ВСУ поразили более 56 российским кораблям и судам, среди которых были, в частности, патрульные.

На третий год войны Россияне может применять свойфлот (а точнее, флотилию) для проведения надводного патрулирования в Черном море, отметил эксперт.

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"Оккупанты были вынуждены не только вывести весь боевой состав кораблей в Новороссийск, а часть даже в Каспийское море, но и для патрулирования акватории ЧМ задействовать подводную компоненту – поскольку потери надводной стали критическими. Причем применять (и достаточно активно) именно в тот период, когда этим подлодкам самое время отправляться на ремонт", - объяснил Коваленко.

Удары по флоту России - последние новости

6 июня Силы обороны Юга зафиксировали три надводных ракетоносителя с суммарным залпом в 24 "Калибра" в Черном море. Ситуация повторилась и накануне ракетного обстрела Украины в ночь на 12 июня.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина планомерно уничтожает Черноморский флот, начав с поражения ракетного крейсера "Москва". Согласно последней информации, в ночь на 19 мая российский ракетный корабль "Циклон" был потоплен в результате украинского удара по порту временно оккупированного Севастополя.

Западные журналисты подчеркивали, что Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов.

"Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от Черноморского флота", - говорилось в материале Forbes.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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